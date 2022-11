4. Liga, Gruppe 3 Muri siegt gegen Merenschwand Muri gewinnt am Montag zuhause gegen Merenschwand 4:2. 07.11.2022, 22.19 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Joel Moser, der in der 1. Minute für Muri zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 17. Minute brachte Ivo Nietlispach Muri mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Joel Moser baute in der 24. Minute die Führung für Muri weiter aus (3:0).

Livio Feuchter baute in der 42. Minute die Führung für Muri weiter aus (4:0). Damian Stöckli verkürzte in der 80. Minute den Rückstand von Merenschwand auf 1:4. Den Schlussstand stellte Andrej Heggli in der 89. Minute her, als er für Merenschwand auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dario Engel von Muri erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Muri zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 25 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Abwehr von Merenschwand kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Muri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 5. Muri hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Muri ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Merenschwand in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 11. Merenschwand hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Merenschwand ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Muri 2b - FC Merenschwand 1a 4:2 (4:0) - Brühl, Muri AG – Tore: 1. Joel Moser 1:0. 17. Ivo Nietlispach 2:0. 24. Joel Moser 3:0. 42. Livio Feuchter 4:0. 80. Damian Stöckli 4:1. 89. Andrej Heggli 4:2. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Matthias Frick, Tobias Stutzer, Noah Köchli, Ivo Nietlispach, Livio Feuchter, Dario Engel, Manuel Wild, Patrik Räber, Joel Moser. – Merenschwand: Marco Pielli, Sandro Scherer, Mathias Furrer, Simon Bächler, Jeremias Bächler, Luca Nietlispach, Damian Stöckli, Raphael Amgwerd, Giovanni D Elena, Marco Pasquarelli, Jan Heggli. – Verwarnungen: 77. Dario Engel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

