4. Liga, Gruppe 3 Muri mit Auswärtssieg bei Mellingen Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Muri auswärts gegen Mellingen 3:1. 21.08.2022, 00.05 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Aleksandar Stojanovski für Mellingen. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Livio Feuchter durch seinen Treffer für Muri in der 22. Minute her. Basil Küng schoss Muri in der 25. Minute zur 2:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Livio Feuchter in der 28. Minute. Er traf zum 3:1 für Muri.

Bei Muri erhielten Noah Köchli (70.), Livio Feuchter (72.) und Joel Moser (81.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Mellingen erhielt: Shkumbim Gjukaj (92.)

Muri liegt nach Spiel 2 auf Rang 5. Muri tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Falke Lupfig an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (19.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Nach dem zweiten Spiel steht Mellingen auf dem 13. Rang. Mit dem sechstplatzierten FC Bremgarten 2 kriegt es Mellingen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 26. August statt (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Telegramm: FC Mellingen 2 - FC Muri 2b 1:3 (1:3) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 12. Aleksandar Stojanovski 1:0. 22. Livio Feuchter 1:1. 25. Basil Küng 1:2. 28. Livio Feuchter 1:3. – Mellingen: Leon Buchmüller, Roman Seiler, Fabrizio Matranga, Shkumbim Gjukaj, Besnik Selmanaj, Aleksandar Stojanovski, Muhamed Destani, Granit Arifi, Anton Pervorfi, Marc Widmer, Arlind Berisha. – Muri: Noah Früh, Basil Küng, Dario Engel, Tobias Stutzer, Noah Köchli, Matthias Frick, Livio Feuchter, Joel Moser, Yannick Fischer, Janis Carozza, Patrik Räber. – Verwarnungen: 70. Noah Köchli, 72. Livio Feuchter, 81. Joel Moser, 92. Shkumbim Gjukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

