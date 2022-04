Frauen 3. Liga Muri gewinnt klar gegen Erlinsbach Sieg für Muri: Gegen Erlinsbach gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 4:1. 22.04.2022, 11.01 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Claudia Bosshard für Muri. In der 6. Minute traf sie zum 1:0. Muri baute die Führung in der 18. Minute (Natalija Papovic) weiter aus (2:0). Natalija Papovic war es auch, die in der 30. Minute Muri weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Andrea Morger (50. Minute) liess Erlinsbach auf 1:3 herankommen. Céline Steger schoss das 4:1 (58. Minute) für Muri und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Muri gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen elf Spielen 1.1 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Muri die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Muri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Muri hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muri spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Lenzburg (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (19.30 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Nach der Niederlage büsst Erlinsbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 8. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Erlinsbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Seengen (Platz 5). Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (16.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Muri - FC Erlinsbach 2 4:1 (3:0) - Brühl, Muri AG – Tore: 6. Claudia Bosshard 1:0. 18. Natalija Papovic 2:0. 30. Natalija Papovic 3:0. 50. Andrea Morger 3:1. 58. Céline Steger 4:1. – Muri: Melanie Amhof, Katja Frick, Sheryl Rella, Carol Rösli, Danielle Grau, Claudia Bosshard, Sarah Schaller, Esmeralda Büchler, Céline Steger, Tina Mateska, Natalija Papovic. – Erlinsbach: Nadine Hunziker, Sara Müller, Elisha Masi, Raya Keller, Linda Berner, Andrea Morger, Sara Zinniker, Nadine Renevey, Doruntina Mulaj, Alisha Haller, Eline Kalan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2022 10:58 Uhr.