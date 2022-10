4. Liga, Gruppe 1 Muhen verliert gegen Seriensieger Gränichen – Antonio Scaglione trifft zum Sieg Gränichen reiht Sieg an Sieg: Gegen Muhen hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 1:0 09.10.2022, 00.12 Uhr

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Antonio Scaglione in der 71. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Levin Knörr von Gränichen erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Gränichen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Unverändert liegt Gränichen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach zehn Spielen bei 25 Punkten. Für Gränichen ist es der dritte Sieg in Serie.

Gränichen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rothrist 2 (Rang 9). Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Mit der Niederlage rückt Muhen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 8. Muhen hat bisher fünfmal gewonnen und viermal verloren.

Auf Muhen wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team FC Rothrist 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Dienstag (11. Oktober) statt (20.15 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Telegramm: FC Gränichen 2a - FC Muhen 1:0 (0:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tor: 71. Antonio Scaglione 1:0. – Gränichen: Yves Ledermann, Levin Knörr, Kristian Coric, Jan Meier, Jonathan Luna Leyes, Alain Gautschi, Kirijahn Sivanathan, Antonio Scaglione, Benjamin Frutschi, Khaled Assoussi, Behzad Karkhaneh. – Muhen: Simon Peter, Sherom Lüscher, Simon Baumann, Rafael Kobel, Robin Reding, Simon Keisker, Simon Reck, Lukas Keisker, Jean Luc Stecher, Nico Keisker, Marvin Eng. – Verwarnungen: 67. Levin Knörr.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

