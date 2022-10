4. Liga, Gruppe 1 Muhen siegt gegen Aarau – Lukas Keisker entscheidet Spiel Sieg für Muhen: Gegen Aarau gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1. 17.10.2022, 03.22 Uhr

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 13 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Aarau: Genc Bytyqi brachte seine Mannschaft in der 32. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Muhen traf Simon Keisker in der 38. Minute. Lukas Keisker sorgte in der 45. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Muhen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nicola Donati von Aarau erhielt in der 54. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Muhen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Muhen. 19 Punkte bedeuten Rang 5. Muhen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Muhen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte HNK Adria Aarau. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Nach der Niederlage büsst Aarau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 4. Aarau hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aarau spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rothrist 2 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Muhen - FC Aarau 2:1 (2:1) - Breite/Gemeinde, Muhen – Tore: 32. Genc Bytyqi 0:1. 38. Simon Keisker 1:1. 45. Lukas Keisker 2:1. – Muhen: Renato von Rohr, Julian Brunner, Sherom Lüscher, Nils Amrein, Robin Reding, Nico Keisker, Simon Keisker, Chiel Stecher, Jean Luc Stecher, Lukas Keisker, Blerjan Zeqa. – Aarau: Benjamin Spiess, Jérôme Früh, David Gemperle, Nicola Donati, Raoul Bitterli, Florian Sachers, Alexander Bürgi, Philippe Hennet, Rafael Da Costa, Genc Bytyqi, Joêl Bühler. – Verwarnungen: 54. Nicola Donati.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 21:24 Uhr.

