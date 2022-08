4. Liga, Gruppe 1 Muhen sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Ljiljan 1:1 lautet das Resultat zwischen Ljiljan und Muhen. Die Teams teilen sich die Punkte. 31.08.2022, 02.11 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Edin Uzunovic traf in der 58. Minute zum 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 63. Minute traf Blerjan Zeqa für Muhen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muhen erhielten Rafael Kobel (43.) und Marco Lüscher (87.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ljiljan, Elvedin Kazaferovic (69.) kassierte sie.

Ljiljan verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Ljiljan hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Ljiljan spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rothrist 2 (Platz 11). Das Spiel findet am Samstag (3. September) statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Muhen verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Muhen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Muhen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Oftringen 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Samstag (3. September) statt (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Telegramm: FC Ljiljan - FC Muhen 1:1 (0:0) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 58. Edin Uzunovic 1:0. 63. Blerjan Zeqa (Penalty) 1:1. – Ljiljan: Gabriel Wittwer, Sadin Mujadzic, Zakir Mujic, Sadin Seferovic, Amel Besic, Edin Uzunovic, Nadim Keranovic, Nedim Huskic, Anel Ljubijankic, Elvedin Kazaferovic, Muhamed Fejzic. – Muhen: Simon Peter, Simon Baumann, Marco Lüscher, Rafael Kobel, Robin Reding, Sherom Lüscher, Simon Keisker, Pascal Müller, Chiel Stecher, Lukas Keisker, Blerjan Zeqa. – Verwarnungen: 43. Rafael Kobel, 69. Elvedin Kazaferovic, 87. Marco Lüscher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2022 00:27 Uhr.