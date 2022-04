4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Muhen gewinnt erstmals beim Spiel gegen Aarburg – Blerjan Zeqa mit drei Toren Für Muhen hat es am Samstag im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Aarburg 4:1. 24.04.2022, 04.34 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Blerjan Zeqa in der 53. Minute. Er traf für Muhen zum 1:0. Nur sieben Minute später traf Blerjan Zeqa erneut, so dass es in der 60. Minute 2:0 für Muhen hiess. In der 70. Minute gelang Aarburg (André Filipe Condinho Marques) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 79. Minute baute Simon Keisker den Vorsprung für Muhen auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Blerjan Zeqa, der in der 82. Minute die Führung für Muhen auf 4:1 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Aarburg gab es vier gelbe Karten. Bei Muhen erhielten Nils Amrein (30.) und Nico Keisker (63.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Muhen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.4 pro Spiel. Das bedeutet, dass Muhen die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Muhen von Rang 13 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Muhen hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Muhen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Masis Aarau. Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Aarburg steht in der Tabelle neu auf Rang 13 (zuvor: 12). Das Team hat null Punkte. Aarburg muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Nullmal verlor Aarburg zuhause und dreimal auswärts.

Mit dem sechstplatzierten SC Zofingen 2 kriegt es Aarburg als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Muhen 1 - FC Aarburg 1 4:1 (0:0) - Breite/Gemeinde, Muhen – Tore: 53. Blerjan Zeqa 1:0. 60. Blerjan Zeqa 2:0. 70. André Filipe Condinho Marques 2:1. 79. Simon Keisker 3:1. 82. Blerjan Zeqa 4:1. – Muhen: Simon Peter, Philip Hunziker, Marco Lüscher, Rafael Kobel, Sherom Lüscher, Nils Amrein, Nick Ledergerber, Lukas Keisker, Matteo Conti, Simon Keisker, Chiel Stecher. – Aarburg: Simon Nützi, Steven Yonas, Liridon Cazimovic, Emre Duman, Gabriel Konac, André Filipe Condinho Marques, Abdo Danho, Samuele Tafaro, Ali Sahin Ozan, Ajman Sabanov, Kushtrim Hasani. – Verwarnungen: 27. Kushtrim Hasani, 30. Nils Amrein, 46. Ajman Sabanov, 63. Nico Keisker, 75. Emre Duman, 85. Steven Yonas.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 04:31 Uhr.