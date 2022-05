3. Liga, Gruppe 2 Muhamet Behluli führt Würenlingen mit drei Toren zum Sieg gegen Würenlos Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 13) ist Würenlingen am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Würenlos gerecht geworden und hat auswärts 5:2 gewonnen. 01.05.2022, 16.29 Uhr

(chm)

Würenlos erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Nelson Vaz Da Costa ging das Team in der 7. Minute in Führung. Per Elfmeter glich Muhamet Behluli das Spiel in der 27. Minute für Würenlingen wieder aus.

Danach drehte Würenlingen auf. Das Team schoss ab der 44. Minute noch vier weitere Tore, während Würenlos ein Tor gelang (zum 2:5 (80. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Matchwinner für Würenlingen war Muhamet Behluli, der gleich dreimal traf. Getroffen hat zudem Paulo Arias (2 Tor.) die Torschützen für Würenlos waren: Nelson Vaz Da Costa und Eronit Haliti.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alban Hotnjani von Würenlos erhielt in der 48. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Würenlos kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 57 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Würenlingen um einen Platz nach vorne. 34 Punkte bedeuten Rang 5. Würenlingen hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Würenlingen wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Bremgarten 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Freitag (6. Mai) statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Für Würenlos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 13. Für Würenlos ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Würenlos gingen unentschieden aus.

Würenlos tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Frick 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 7. Mai statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: SV Würenlos 1 - FC Würenlingen 1 2:5 (1:2) - Tägerhard, Würenlos – Tore: 7. Nelson Vaz Da Costa 1:0. 27. Muhamet Behluli (Penalty) 1:1.44. Paulo Arias 1:2. 52. Muhamet Behluli (Penalty) 1:3.67. Paulo Arias 1:4. 75. Muhamet Behluli 1:5. 80. Eronit Haliti 2:5. – Würenlos: Tim Sauter, Dominik Kieser, Mefail Emini, Alban Hotnjani, Niels Vögeli, Nelson Vaz Da Costa, Shpëtim Ajredini, Reto Schlatter, Kastriot Haliti, Eronit Haliti, Samuel Jäger. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Blagoja Tanaskoski, Marcel Kramp, Erzon Behluli, Marc Thurnherr, Noah Scharler, Muhamet Behluli, Alessandro Sagona, Ali Ekber Topal, Paulo Arias, Fehmi Sallauka. – Verwarnungen: 48. Alban Hotnjani.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

