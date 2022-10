2. Liga AFV Michel Schär rettet Lenzburg einen Punkt gegen Sarmenstorf Sarmenstorf und Lenzburg spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Maurice Burger traf in der 1. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Michel Schär traf in der 91. Minute für Sarmenstorf zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sarmenstorf gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Fabio Kleiner (60.) und Nils Suter (68.).

Sarmenstorf hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Sarmenstorf unverändert. 29 Punkte bedeuten Rang 2. Sarmenstorf hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rothrist (Platz 6). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Für Lenzburg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 5. Lenzburg hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Lenzburg geht es zuhause gegen FC Fislisbach (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Lenzburg 1:1 (1:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 1. Maurice Burger 1:0. 91. Michel Schär 1:1. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Fabian Winkler, Fabian Burkard, Markus Wyss, Pascal Lindenmann, Denis Dubler, Michael Iloski, Fabian Stutz, Alain Schultz, Michael Stutz, Maurice Burger. – Lenzburg: Bryan Huber, Emanuele Mezzancella, Fabio Kleiner, Nils Suter, Nedim Keranovic, Mehmet Chupi, Driton Vrella, Luca Giampa, Luca Sortino, Fidan Tafa, Lelo Toni. – Verwarnungen: 33. Fabian Stutz, 37. Denis Dubler, 56. Fabian Burkard, 59. Pascal Lindenmann, 60. Fabio Kleiner, 68. Nils Suter.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 11:13 Uhr.

