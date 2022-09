4. Liga, Gruppe 3 Merenschwand holt sich drei Punkte gegen Sarmenstorf Merenschwand gewinnt am Dienstag zuhause gegen Sarmenstorf 3:1. 07.09.2022, 02.16 Uhr

Merenschwand ging in der 25. Spielminute durch Damian Stöckli in Führung, ehe Sarmenstorf in der 53. Minute (Valentin Widmer) der Ausgleich gelang. Fabio Käppeli brachte Merenschwand 2:1 in Führung (76. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 85. Minute, als Darko Jankovic für Merenschwand auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Noah Meier von Sarmenstorf erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Merenschwand zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Merenschwand von Rang 8 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Merenschwand hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Merenschwand konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Merenschwand spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bünz-Maiengrün (Platz 9). Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Nach der Niederlage büsst Sarmenstorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 6. Sarmenstorf hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen KF Liria (Platz 10). Die Partie findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Merenschwand 1a - FC Sarmenstorf 2b 3:1 (1:0) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 25. Damian Stöckli 1:0. 53. Valentin Widmer 1:1. 76. Fabio Käppeli 2:1. 85. Darko Jankovic 3:1. – Merenschwand: Marco Pielli, Raphael Amgwerd, Giovanni D Elena, Simon Bächler, Jeremias Bächler, Sandro Scherer, Mathias Furrer, Fabio Käppeli, Luca Nietlispach, Damian Stöckli, Marc Berli. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Andreas Baur, Alex Melliger, Steven Widmer, Ivan Garcia Sotoca Moya, Can Arseven, Alain Ansermet, Noah Meier, Daniele Napoli, Dino Macher, Valentin Widmer. – Verwarnungen: 60. Noah Meier.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

