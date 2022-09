4. Liga, Gruppe 2 Merenschwand bezwingt auswärts Kölliken Merenschwand gewinnt am Samstag auswärts gegen Kölliken 4:3. 11.09.2022, 13.39 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Andrej Heggli für Merenschwand. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Enis Ljatifi erhöhte in der 15. Minute zur 2:0-Führung für Merenschwand. Andrin Tischhauser baute in der 20. Minute die Führung für Merenschwand weiter aus (3:0).

Alban Kukeli verkürzte in der 24. Minute den Rückstand von Kölliken auf 1:3. Enis Ljatifi baute in der 32. Minute die Führung für Merenschwand weiter aus (4:1). Deniz Selimi verkürzte in der 73. Minute den Rückstand von Kölliken auf 2:4. In der Schlussphase kam Kölliken noch auf 3:4 heran. Astrit Ukaj war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Merenschwand kassierte fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kölliken, Deniz Selimi (21.) kassierte sie.

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 4.3 Tore pro Partie (Rang 13).

Merenschwand machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Merenschwand hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Merenschwand konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Merenschwand geht es daheim gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 17. September statt (18.30 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 13. Für Kölliken ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Kölliken ging unentschieden aus.

Mit dem viertplatzierten FC Beinwil am See 2 kriegt es Kölliken als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 16. September statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Merenschwand 1b 3:4 (1:4) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 7. Andrej Heggli 0:1. 15. Enis Ljatifi 0:2. 20. Andrin Tischhauser 0:3. 24. Alban Kukeli 1:3. 32. Enis Ljatifi 1:4. 73. Deniz Selimi 2:4. 92. Astrit Ukaj 3:4. – Kölliken: Ardit Kukeli, Ali Safari, Elia Tummarello, Antonio Ferritto, Laouand Baro, Alban Kukeli, Aleksander Nrekaj, Joel Lüthy, Deniz Selimi, Pal Qeta, Astrit Ukaj. – Merenschwand: Tim Stutz, Silvan Mattig, Ivo Aeberhard, Julien Nussbaumer, Enis Ljatifi, Michele Schmid, Andrin Tischhauser, Alex Marra, Raphael Glöckler, Robin Schoch, Andrej Heggli. – Verwarnungen: 21. Deniz Selimi, 50. Simen Müller, 68. Silvan Mattig, 87. Michele Schmid, 93. Patrick Stettler, 94. Musa Haljimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

