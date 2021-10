4. Liga, Gruppe 2 - Menzo Reinach und Seon teilen sich Punkte

Baden/Wettingen «Spitzbueb»-Bäcker bringt seine Söhne in Stellung: «Auf dem Portemonnaie der Eltern ausruhen geht nicht»

Pierluigi Ghitti hat in 15 Jahren ein kleines Imperium geschaffen. Nun will der «Spitzbueb»-Chef, dass seine beiden Söhne lernen, Verantwortung zu übernehmen. Sie sollen und wollen in seine Fussstapfen treten.