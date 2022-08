4. Liga, Gruppe 2 Menzo Reinach holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Gontenschwil Menzo Reinach siegt auswärts 4:1 gegen Gontenschwil im zweiten Spiel der Saison. 21.08.2022, 00.38 Uhr

Menzo Reinach ging in der 5. Spielminute durch Ilir Mulaj in Führung, ehe Gontenschwil in der 20. Minute (Fabio Hunziker) der Ausgleich gelang. In der 45. Minute war es an Menur Murati, Menzo Reinach 2:1 in Führung zu bringen.

Per Penalty erhöhte Muhamed Rexhepi in der 58. Minute zum 3:1 für Menzo Reinach. Das letzte Tor der Partie erzielte Yaroslav Hrynchyshyn, der in der 87. Minute die Führung für Menzo Reinach auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Gontenschwil kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Tedros Kewaja (34.) und Mathes Vijayachandran (77.).

Nach dem zweiten Spiel steht Menzo Reinach auf dem achten Rang. Für Menzo Reinach geht es zuhause gegen FC Türkiyemspor (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Nach dem zweiten Spiel steht Gontenschwil auf dem 13. Rang. Mit dem fünftplatzierten FC Gränichen 2b kriegt es Gontenschwil als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Menzo Reinach 2 1:4 (1:2) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 5. Ilir Mulaj 0:1. 20. Fabio Hunziker 1:1. 45. Menur Murati 1:2. 58. Muhamed Rexhepi (Penalty) 1:3.87. Yaroslav Hrynchyshyn 1:4. – Gontenschwil: Raffael Fischer, Kevin Widmer, Flavio Gautschi, Kevin Perreten, Aleksandar Zarkovic, Jonah Maurer, Yanik Kunz, Melis Mustafi, Ryan Jordi, Vincenzo Catalano, Fabio Hunziker. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Jetmir Devetaku, Ilir Mulaj, Muhamed Rexhepi, Nuhi Gentjan, Tedros Kewaja, Marin Zecevic, Menur Murati, Meriton Devetaku, Faton Ramadani, Yaroslav Hrynchyshyn. – Verwarnungen: 7. Raffael Fischer, 9. Fabio Hunziker, 34. Tedros Kewaja, 69. Yanik Kunz, 73. Jonah Maurer, 77. Mathes Vijayachandran, 90. Matej Lovrinovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.