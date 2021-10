4. Liga, Gruppe 2 Menzo Reinach gewinnt klar gegen Schönenwerd-Niedergösgen Sieg für Menzo Reinach: Gegen Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 5:0. 14.10.2021, 00.03 Uhr

(chm)

Das Tor von Faton Ramadani in der 1. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Menzo Reinach. In der 3. Minute schoss Muhamed Rexhepi Menzo Reinach mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Menzo Reinach erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Ali Vishaj weiter auf 3:0.

Faton Ramadani baute in der 75. Minute die Führung für Menzo Reinach weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Valter Bekaj, der in der 85. Minute die Führung für Menzo Reinach auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Mikele Negasi (27.) und Ali Vishaj (83.). Die einzige gelbe Karte bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielt: Elmin Osmanovic (51.)

Menzo Reinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 9. Menzo Reinach hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren.

Menzo Reinach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Seon 2 (Platz 13). Diese Begegnung findet am Samstag (16. Oktober) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Moos, Reinach).

Mit der Niederlage rückt Schönenwerd-Niedergösgen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 12. Für Schönenwerd-Niedergösgen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten SC Seengen 1 kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Samstag (16. Oktober) statt (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 5:0 (3:0) - Sportplatz Moos, Reinach – Tore: 1. Faton Ramadani 1:0. 3. Muhamed Rexhepi (Penalty) 2:0.34. Ali Vishaj 3:0. 75. Faton Ramadani 4:0. 85. Valter Bekaj 5:0. – Menzo Reinach: Shptim Mehmeti, Jetmir Devetaku, Mevludin Kadriu, Muhamed Rexhepi, Mikele Negasi, Ali Vishaj, Besart Shala, Ilmir Zeqiri, Tedros Kewaja, Valter Bekaj, Faton Ramadani. – Schönenwerd-Niedergö: Yannick Kühni, Blerim Isenaj, Ivo Thalmann, Elmin Osmanovic, Alex Alexandrov, Adriano Carlucci, Fabian Souto, Cédric Frei, Lorenzo Restivo, Oktay Celebioglu, Besnik Hysenaj. – Verwarnungen: 27. Mikele Negasi, 51. Elmin Osmanovic, 83. Ali Vishaj.

Tabelle: 1. FC Niederlenz 1 11 Spiele/31 Punkte (49:11). 2. FC Villmergen 2a 11/29 (42:6), 3. FC Ataspor 11/22 (26:24), 4. FC Erlinsbach 2 11/21 (46:27), 5. FC Türkiyemspor 1 11/20 (33:23), 6. SC Seengen 1 11/19 (41:23), 7. FC Rupperswil 2 11/13 (19:25), 8. FC Kölliken 2b 11/13 (26:36), 9. FC Menzo Reinach 2 10/12 (21:47), 10. FC Buchs 2 11/12 (19:25), 11. FC Sarmenstorf 2a 12/12 (21:33), 12. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 11/10 (17:28), 13. FC Seon 2 11/9 (15:35), 14. FC Gontenschwil 2 11/1 (13:45).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.10.2021 00:00 Uhr.

