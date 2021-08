2. Liga AFV Menzo Reinach bezwingt auswärts Gränichen – Altin Gashi trifft spät zum Sieg Menzo Reinach siegt auswärts 2:1 gegen Gränichen im zweiten Spiel der Saison. 22.08.2021, 04.23 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Menzo Reinach gelang Altin Gashi in der 88. Minute. In der 25. Minute hatte Altin Gashi Menzo Reinach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Gränichen fiel in der 74. Minute durch Seja Ettle.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nils Suter von Gränichen erhielt in der 47. Minute die gelbe Karte.

Menzo Reinach steht mit drei Punkten auf Rang 9. Für Menzo Reinach geht es in einem Heimspiel gegen FC Lenzburg weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

In der Tabelle steht Gränichen nach dem zweiten Spiel auf Rang 13 (null Punkte). Gränichen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Küttigen. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Gränichen - FC Menzo Reinach 1:2 (0:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 25. Altin Gashi 0:1. 74. Seja Ettle 1:1. 88. Altin Gashi 1:2. – Gränichen: Alban Gecaj, Dario Muscia, Nils Suter, Dario Füchslin, Patriot Haliti, Lavdim Shala, Tobias Müller, Fabio Ferrara, Matteo Muscia, Arton Tishuki, Veimar Andres Sinisterra Vente. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Lars Fankhauser, Avni Hasanramaj, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Altin Gashi, Burim Hasanramaj, Katip Jusufi, Fatjan Lokaj, Valter Bekaj, Kastriot Hasanramaj. – Verwarnungen: 47. Nils Suter.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Wettingen 3:1, FC Kölliken - FC Fislisbach 3:5, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Niederwil 3:0, FC Oftringen - FC Suhr 4:3, FC Brugg - FC Küttigen 1:0, FC Gontenschwil - FC Sarmenstorf 0:5, FC Gränichen - FC Menzo Reinach 1:2

Tabelle: 1. FC Brugg 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Oftringen 2/6 (7:4), 3. FC Sarmenstorf 2/6 (11:1), 4. FC Fislisbach 2/6 (9:4), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/4 (4:1), 6. FC Windisch 2/4 (4:2), 7. FC Gontenschwil 2/3 (3:5), 8. FC Wettingen 2/3 (4:3), 9. FC Menzo Reinach 2/3 (4:5), 10. FC Suhr 2/3 (9:4), 11. FC Lenzburg 2/3 (4:5), 12. FC Niederwil 2/0 (0:6), 13. FC Gränichen 2/0 (1:5), 14. FC Kölliken 2/0 (4:11), 15. FC Wohlen 2 2/0 (1:9), 16. FC Küttigen 2/0 (1:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 04:20 Uhr.