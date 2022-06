4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Mellingen verliert gegen Seriensieger Bremgarten – Ivan Bogdanovic entscheidet Spiel Bremgarten setzt seine Siegesserie auch gegen Mellingen fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 13.06.2022, 14.30 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Bremgarten gelang Ivan Bogdanovic in der 74. Minute. In der 30. Minute hatte Shpresim Gutaj Bremgarten in Führung gebracht. Der Ausgleich für Mellingen fiel in der 52. Minute durch Kastriot Ukaj.

Im Spiel gab es gleich drei rote Karten. Bei Mellingen gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Kastriot Ukaj (54.) und Dukagjin Ukaj (54.). Gelbe Karten sahen zudem [[describe_cards_subset(crds.yy)]]. Bei Bremgarten sah Florian Lecsko (54.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine.

In der Abwehr gehört Bremgarten zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Bremgarten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 5. Für Bremgarten ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Bremgarten ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Mellingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Für Mellingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Mellingen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Mellingen 2a - FC Bremgarten 2 1:2 (0:1) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 30. Shpresim Gutaj 0:1. 52. Kastriot Ukaj 1:1. 74. Ivan Bogdanovic 1:2. – Mellingen: Alis Durmisi, Roman Seiler, Dukagjin Ukaj, Altian Pnishi, Alain Büttiker, Shkumbim Gjukaj, Besnik Selmanaj, Besart Ukaj, Granit Arifi, Arlind Berisha, Kastriot Ukaj. – Bremgarten: Joël Grieder, Kevin Dubach, Markus Brunner, Hugo Miguel Da Fonseca Tavares, Alan Sardar, Fitim Gutaj, Samuel Zobrist, Sven Trottmann, Shpresim Gutaj, Jarno Hard, Chris Rosenberg. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschlüsse: 54. Kastriot Ukaj, 54. Florian Lecsko, 54. Dukagjin Ukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 10:54 Uhr.