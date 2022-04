4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Mellingen sorgt bei Suryoye Wasserschloss für Überraschung Überraschender Sieg für Mellingen: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Donnerstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Suryoye Wasserschloss (5. Rang) auswärts 3:1 geschlagen. 29.04.2022, 22.30 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Anton Pervorfi für Mellingen. In der 19. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Mellingen stellte Kastriot Ukaj in Minute 23 her. Fatih Veapi baute in der 27. Minute die Führung für Mellingen weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Robert Baydar in der 39. Minute her, als er für Suryoye Wasserschloss auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Suryoye Wasserschloss gab es fünf gelbe Karten. Bei Mellingen erhielten Aleksandar Vasiljevic (33.) und Dukagjin Ukaj (82.) eine gelbe Karte.

Mellingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 5. Mellingen hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Mellingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes trifft Mellingen in einem Auswärtsspiel mit FC Mutschellen 3 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 4. Mai statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Nach der Niederlage büsst Suryoye Wasserschloss zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Suryoye Wasserschloss hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Suryoye Wasserschloss wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Juventina Wettingen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.15 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Mellingen 2a 1:3 (1:3) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 19. Anton Pervorfi 0:1. 23. Kastriot Ukaj 0:2. 27. Fatih Veapi 0:3. 39. Robert Baydar 1:3. – Suryoye Wasserschlos: Youssef Chukro, Jack Akes, Peter Bahnan, Devin Petrus, Antonio Kass Abdulahad, Georges Bahnan, Scharbel Gösteris, Tobias Schneider, Matios Bahnan, Sleman Josef, Robert Baydar. – Mellingen: Patrick Ernst, Roman Seiler, Aleksandar Vasiljevic, Luigi Lei, Ronny Ingold, Aleksandar Stojanovski, Altian Pnishi, Dukagjin Ukaj, Fatih Veapi, Anton Pervorfi, Kastriot Ukaj. – Verwarnungen: 33. Aleksandar Vasiljevic, 58. Tobias Schneider, 74. Jack Akes, 82. Dukagjin Ukaj, 82. Scharbel Gösteris, 82. Gabriel Alacam, 86. Peter Bahnan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

