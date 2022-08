3. Liga, Gruppe 2 Mellingen siegt gegen Mutschellen Mutschellen lag gegen Mellingen deutlich vorne, nämlich 2:0 (55. Minute) - und verlor dennoch. Mellingen feiert einen 4:2-Heimsieg. 27.08.2022, 00.07 Uhr

Den Auftakt machte Jan Matt, der in der 21. Minute für Mutschellen zum 1:0 traf. Wiederum Jan Matt erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 für Mutschellen. Der Treffer fiel mittels Penalty. Philipp Müller sorgte in der 60. Minute für Mellingen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Per Elfmeter glich Andreas Etter das Spiel in der 65. Minute für Mellingen wieder aus. Ramon Heldner schoss Mellingen in der 67. Minute zur 3:2-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Andreas Etter für Mellingen auf 4:2 erhöhte.

Bei Mellingen erhielten Bruno Moraes (54.) und Berat Haxha (76.) eine gelbe Karte. Bei Mutschellen erhielten Jan Matt (15.) und Fabian Lopes Tavares (68.) eine gelbe Karte.

Mellingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Als nächstes tritt Mellingen auswärts gegen das zweitplatzierte Team FC Bremgarten zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Mutschellen liegt nach Spiel 3 auf Rang 10. Für Mutschellen geht es zuhause gegen FC Niederwil (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (17.30 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Mellingen - FC Mutschellen 2 4:2 (0:1) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 21. Jan Matt 0:1. 55. Jan Matt (Penalty) 0:2.60. Philipp Müller 1:2. 65. Andreas Etter (Penalty) 2:2.67. Ramon Heldner 3:2. 86. Andreas Etter 4:2. – Mellingen: Oliver Isler, Philipp Müller, Patrick Bätschmann, Rafael Müller, Bruno Moraes, Andreas Habegger, Janek Lang, Pascal Gisi, Andreas Etter, Burim Haxha, Joel Bolliger. – Mutschellen: Laurent Schmid, Fabian Lopes Tavares, Nico Jud, Djordje Meyer, Moreno Gyger, Gianluca Costa, Fabian Trachsel, Chris Simone, Marco Lo Presti, Valerio Bazzano, Jan Matt. – Verwarnungen: 15. Jan Matt, 54. Bruno Moraes, 68. Fabian Lopes Tavares, 76. Berat Haxha.

