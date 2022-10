3. Liga, Gruppe 2 Mellingen setzt Siegesserie auch gegen Villmergen fort Mellingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Villmergen hat das Team am Freitag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:0 29.10.2022, 22.33 Uhr

(chm)

Mellingen entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Andreas Habegger in der 15. Minute erfolgreich, dann traf Berat Haxha zehn Minuten später zum 2:0.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Villmergen sah Arijan Gashi (77.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Arijan Gashi (45.) und Joël Roth (68.). Bei Mellingen gab es fünf gelbe Karten.

Mellingen weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Die total 49 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match.

Mellingen verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 13 Spielen hat das Team 32 Punkte. Für Mellingen ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Mellingen auf fremdem Terrain gegen das zweitplatzierte Team FC Neuenhof zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 24. März statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Villmergen erstmals wieder.

Für Villmergen geht es daheim gegen FC Niederwil (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Villmergen - FC Mellingen 0:2 (0:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 15. Andreas Habegger 0:1. 25. Berat Haxha 0:2. – Villmergen: Tefik Baki, Dominik Weber, Luca Rey, Patrick Burkard, Jannis Brunner, Janis Racis, Joël Roth, Patrick Locher, Jim Graf, Arijan Gashi, Rilind Krasniqi. – Mellingen: Patrick Ernst, Muhamed Destani, Andreas Etter, Ramon Heldner, Bruno Moraes, Patrick Bätschmann, Andreas Habegger, Fabian Gisi, Marco Etter, Joel Bolliger, Berat Haxha. – Verwarnungen: 20. Marco Etter, 20. Berat Haxha, 45. Arijan Gashi, 63. Burim Haxha, 68. Joël Roth, 75. Kurt Etter, 84. Mergim Berisha – Ausschluss: 77. Arijan Gashi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 22:29 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.