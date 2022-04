3. Liga, Gruppe 2 Mellingen setzt Siegesserie auch gegen Mutschellen fort Mellingen setzt seine Siegesserie auch gegen Mutschellen fort. Das 3:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge. 02.04.2022, 09.10 Uhr

(chm)

Rafael Müller eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Mellingen das 1:0 markierte. In der 4. Minute baute Bruno Moraes den Vorsprung für Mellingen auf zwei Tore aus (2:0). Mellingen erhöhte in der 26. Minute seine Führung durch Andreas Etter weiter auf 3:0. Andreas Etter traf per Elfmeter. In der 69. Minute sorgte Fabian Trachsel noch für Resultatkosmetik für Mutschellen. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Moreno Gyger von Mutschellen erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Mellingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mellingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Mellingen ist es der siebte Sieg in Serie.

Mellingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Frick 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 8. April statt (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 10. Mutschellen hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Mutschellen wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team FC Tägerig 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 8. April statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Mellingen 1 - FC Mutschellen 2 3:1 (3:0) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 2. Rafael Müller 1:0. 4. Bruno Moraes 2:0. 26. Andreas Etter (Penalty) 3:0.69. Fabian Trachsel 3:1. – Mellingen: Pascal Duss, David Huwiler, Pascal Gisi, Fabian Gisi, Rafael Müller, Joel Meier, Berat Haxha, Bruno Moraes, Andreas Etter, Patrick Bätschmann, Muhamed Destani. – Mutschellen: Laurent Schmid, Saviano D Incau, Nico Jud, Christian Huber, Chris Simone, Gianluca Costa, Robin Blattmann, Fabio Costa, Fabian Lopes Tavares, Robin Matt, Marco Lo Presti. – Verwarnungen: 75. Moreno Gyger.

