4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Masis Aarau siegt gegen Niederlenz dank Matchwinner Ivan Lopez Arias Masis Aarau setzt seine Siegesserie auch gegen Niederlenz fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 09.04.2022, 22.43 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Ivan Lopez Arias in der 28. Minute. Er traf für Masis Aarau zum 1:0. Nur acht Minute später traf Ivan Lopez Arias erneut, so dass es in der 36. Minute 2:0 für Masis Aarau hiess. Wiederum Ivan Lopez Arias erhöhte in der 59. Minute auf 3:0 für Masis Aarau. Den Schlussstand stellte Alessandro Kiener in der 71. Minute her, als er für Niederlenz auf 1:3 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Masis Aarau hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Masis Aarau verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat zehn Punkte. Für Masis Aarau ist es der dritte Sieg in Serie. Masis Aarau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Masis Aarau spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aarburg 1 (Rang 11). Die Partie findet am Mittwoch (13. April) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

In der Tabelle verliert Niederlenz Plätze und zwar von Rang 6 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Für Niederlenz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Niederlenz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Schöftland 3 (Platz 10). Das Spiel findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Niederlenz 1 - FC Masis Aarau 1:3 (0:2) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 28. Ivan Lopez Arias 0:1. 36. Ivan Lopez Arias 0:2. 59. Ivan Lopez Arias 0:3. 71. Alessandro Kiener 1:3. – Niederlenz: Blerim Hasanaj, Elias Lo, Selim Kul, Senaid Keranovic, Avni Jusufi, Carlo Scherrer, Jad Baalbaki, Leon Soprek, Hussein Baalbaki, Davut Bektas, Artan Zmajlaj. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Stefan Hadad, Agron Qeta, Kristijan Coli, Nicolas Ott, Sascha Salzmann, Luca Rubicondo, Alessio Melis, Dejan Risonjic, Marco Patane, Ivan Lopez Arias. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.04.2022 22:28 Uhr.