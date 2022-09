4. Liga, Gruppe 1 Masis Aarau mit Auswärtserfolg bei Rothrist Sieg für Masis Aarau: Gegen Rothrist gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:2. 11.09.2022, 10.11 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rothrist: Adnan Cengic brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. In der 11. Minute traf Armen Destici für Masis Aarau zum 1:1-Ausgleich. In der 33. Minute war es erneut Armen Destici, der Masis Aarau mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Zum Ausgleich für Rothrist traf Samuel Gentizon in der 63. Minute. In der 80. Minute gelang Andry Gutiérrez der Führungstreffer zum 3:2 für Masis Aarau. Das letzte Tor der Partie fiel in der 82. Minute, als Andrea D Onofrio für Masis Aarau auf 4:2 erhöhte.

Bei Masis Aarau erhielten Dejan Risonjic (25.), Stefan Hadad (48.) und Marco Patane (78.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Leonardo Antonio Ferreira Costa (45.) und Semir Elkaz (90.).

Zahlreiche Gegentore sind für Rothrist ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.7 Tore pro Partie (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Masis Aarau von Rang 10 auf 8. Das Team hat sieben Punkte. Masis Aarau hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Masis Aarau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Entfelden 2 (Platz 5). Das Spiel findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Nach der Niederlage büsst Rothrist einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 10. Rothrist hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothrist auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Aarburg (Platz 11) zu tun. Die Partie findet am 17. September statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Masis Aarau 2:4 (1:2) - Stampfi, Rothrist – Tore: 5. Adnan Cengic 1:0. 11. Armen Destici 1:1. 33. Armen Destici 1:2. 63. Samuel Gentizon 2:2. 80. Andry Gutiérrez 2:3. 82. Andrea D Onofrio 2:4. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Edison Markaj, Semir Elkaz, Armend Rrustolli, Premtim Beqaj, Nikita Petrov, Jarno Fernandez, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Samuel Gentizon, Adnan Cengic, Ali Sahin Ozan. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Stefan Hadad, Andry Gutiérrez, Darwin Neumann, Andrea D Onofrio, Marco De Giorgi, Dejan Risonjic, Marco Patane, Raphael Moser, Arsak Akcam, Armen Destici. – Verwarnungen: 25. Dejan Risonjic, 45. Leonardo Antonio Ferreira Costa, 48. Stefan Hadad, 78. Marco Patane, 90. Semir Elkaz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 11.09.2022 03:34 Uhr.

