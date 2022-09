3. Liga, Gruppe 1 Marco Lüscher rettet Erlinsbach einen Punkt gegen Gränichen Je ein Punkt für Gränichen und Erlinsbach: Die Teams trennen sich 1:1 07.09.2022, 10.25 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Gränichen die Führung. Torschütze in der 14. Minute war Luc Lorenzi. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Marco Lüscher traf in der 85. Minute für Gränichen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Erlinsbach sah Giovanni Di Nunzio (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Burim Hasanramaj (44.) und Giovanni Di Nunzio (58.). Bei Gränichen erhielten Endrit Saljihi (22.), Livio Buchser (44.) und Seja Ettle (56.) eine gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Gränichen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Gränichen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Gränichen wartet im nächsten Spiel das zehntplatzierte Team FC Buchs, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Freitag (9. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 5. Erlinsbach hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Erlinsbach in einem Heimspiel mit FC Kölliken (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 13. September (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Gränichen - FC Erlinsbach 1a 1:1 (1:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 14. Luc Lorenzi 1:0. 85. Marco Lüscher 1:1. – Gränichen: Livio Buchser, Philipp Müller, Nestor Ebobisse Molly, Florian Müller, Tobias Müller, Robin Bürgisser, Cedric Galligani, Manuel Peter, Endrit Saljihi, Yll Berisha, Luc Lorenzi. – Erlinsbach: Simon Zimmermann, David Isenschmid, Janosch Flükiger, Serkan Karamese, Giovanni Di Nunzio, Daniss Mujanovic, Nikola Loznjakovic, Toni Istuk Banic, Burim Hasanramaj, Jérôme Hartmann, Robbie von Felten. – Verwarnungen: 22. Endrit Saljihi, 44. Livio Buchser, 44. Burim Hasanramaj, 56. Seja Ettle, 58. Giovanni Di Nunzio – Ausschluss: 75. Giovanni Di Nunzio.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

