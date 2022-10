3. Liga, Gruppe 2 Marc Thurnherr rettet Würenlingen einen Punkt gegen Zurzach 2:2 lautet das Resultat zwischen Würenlingen und Zurzach. Die Teams teilen sich die Punkte. 15.10.2022, 00.28 Uhr

(chm)

Zweimal legte Zurzach vor, zweimal glich Würenlingen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das Skore eröffnete Henrique Amiguinho Coutinho in der 52. Minute. Er traf für Zurzach zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 62, als Noah Scharler für Würenlingen erfolgreich war. In der 75. Minute gelang Samir Brkic der Führungstreffer zum 2:1 für Zurzach. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute, traf Marc Thurnherr für Würenlingen zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Würenlingen erhielten Marcel Hunger (57.) und Marcel Kramp (91.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Zurzach erhielt: Michael Lourenco Satzinger (68.)

Nach dem Unentschieden verliert Würenlingen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Würenlingen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Würenlingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Spreitenbach (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Das Unentschieden bringt Zurzach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit elf Punkten auf Rang 10. Zurzach hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Zurzach geht es in einem Heimspiel gegen FC Mutschellen 2 (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.30 Uhr, Barz, Zurzach).

Telegramm: FC Würenlingen - SC Zurzach 2:2 (0:0) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 52. Henrique Amiguinho Coutinho 0:1. 62. Noah Scharler 1:1. 75. Samir Brkic 1:2. 92. Marc Thurnherr 2:2. – Würenlingen: Marino Miotti, Blagoja Tanaskoski, Erzon Behluli, Marcel Kramp, Kevin Häuselmann, Noah Scharler, Muhamet Behluli, Domenique Thiel, Marco Takac, Michael De Sousa Reis, Milkias Asrat. – Zurzach: Joao Pedro Pereira Mourao, Danilo Cella Sanchez, Yannick Mauch, Michael Binder, Severin Büeler, Christian Branco, Kujtim Durmishi, Michael Lourenco Satzinger, Jan Georg, Henrique Amiguinho Coutinho, Samir Brkic. – Verwarnungen: 57. Marcel Hunger, 68. Michael Lourenco Satzinger, 91. Marcel Kramp.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

