4. Liga, Gruppe 2 Manuel Keller führt Seon mit drei Toren zum Sieg gegen Gontenschwil Seon siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Gontenschwil: Der Tabellenvierte siegt auswärts 4:3 gegen den Tabellen-14. 02.11.2022, 22.43 Uhr

(chm)

David Walti eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Seon das 1:0 markierte. In der 25. Minute baute Manuel Keller den Vorsprung für Seon auf zwei Tore aus (2:0). Nur acht Minuten später traf Manuel Keller erneut, so dass es in der 33. Minute 3:0 für Seon hiess.

Erneut Manuel Keller traf in der 42. Minute auch zum 4:0 für Seon. Michael Von Gunten verkürzte in der 59. Minute den Rückstand von Gontenschwil auf 1:4. In der 81. Minute verkleinerte Melis Mustafi den Rückstand von Gontenschwil auf 2:4. Gontenschwil kam in der 86. Minute auf ein Tor heran, als Fabio Hunziker per Elfmeter zum 3:4 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Seon für Domenico Ferraina (90.) und Matheus Vercillo Cardoso (93.). Für Gontenschwil gab es keine Karte.

Die Offensive von Seon hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Gontenschwil ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Seon um einen Platz nach vorne. 31 Punkte bedeuten Rang 3. Seon hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Seon ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Gontenschwil verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Gontenschwil hat bisher einmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gontenschwil ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Seon 3:4 (0:4) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 9. David Walti 0:1. 25. Manuel Keller 0:2. 33. Manuel Keller 0:3. 42. Manuel Keller 0:4. 59. Michael Von Gunten 1:4. 81. Melis Mustafi 2:4. 86. Fabio Hunziker (Penalty) 3:4. – Gontenschwil: Bleon Aradini, Tomislav Vukadinovic, Kevin Widmer, Marco Häfliger, Cagatay Oynamaz, Dario Di Donato, Gabriel Josipovic, Altijon Qorolli, Mirco Fulciniti, Vincenzo Catalano, Michael Von Gunten. – Seon: Gian Andri Gloor, Timo Burkard, Davide Serratore, Branko Batinic, Janu Isler, Fabrice Wild, Matheus Vercillo Cardoso, Raoul Valenti, David Walti, Manuel Keller, Alessio Mandolfo. – Verwarnungen: 90. Domenico Ferraina, 93. Matheus Vercillo Cardoso.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.11.2022 23:41 Uhr.

