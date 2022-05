3. Liga, Gruppe 1 Manuel Bürgisser rettet Othmarsingen einen Punkt gegen Küttigen 1:1 lautet das Resultat zwischen Othmarsingen und Küttigen. Die Teams teilen sich die Punkte. 02.05.2022, 00.18 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Adrian Geiser traf in der 57. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Manuel Bürgisser traf in der 85. Minute für Küttigen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Küttigen sah Tom Terbrüggen (50.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Küttigen weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Othmarsingen, Jonath Chandramohan (80.) kassierte sie.

Othmarsingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 25 Punkte bedeuten Rang 8. Othmarsingen hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Othmarsingen geht es auswärts gegen FC Rupperswil 1 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am Freitag (6. Mai) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 7. Küttigen hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Küttigen geht es in einem Heimspiel gegen FC Seon 1 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Othmarsingen 1 - FC Küttigen 2 1:1 (0:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 57. Adrian Geiser 0:1. 85. Manuel Bürgisser 1:1. – Othmarsingen: Leeroy Schlatter, Luka Ilceski, Manuel König, Marcel Villiger, Mattia Beccarelli, Hajrullah Murati, Manuel Bürgisser, Dölf Bieri, Leandro Schatzmann, Kaliston Thiruchelvam, Gezim Zeqiraj. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Tom Terbrüggen, Tobias Schmid, Gaetano Melfa, Jannick Spina, Fabian Geissberger, David Berner, Limpyrun Chak, Amanuel Efson, Robin Bürgisser. – Verwarnungen: 42. Tom Terbrüggen, 60. Limpyrun Chak, 60. Lucas Helmink, 80. Jonath Chandramohan, 87. Adrian Geiser – Ausschluss: 50. Tom Terbrüggen.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

