4. Liga, Gruppe 4 Luigi Lleshaj rettet Windisch einen Punkt gegen Fislisbach 2:2 lautet das Resultat zwischen Fislisbach und Windisch. Die Teams teilen sich die Punkte. 02.09.2021, 01.33 Uhr

(chm)

Trotz einer 84 Minuten andauernden Führung ging Fislisbach lediglich mit einem einzigen Punkt aus dem Spiel.

Durch Tore von Oliver Radon und Noah Stucki ging Fislisbach bis in die 19. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Windisch darauf zu reagieren: Zunächst gelang Fabian Lleshaj in der 71. Minute der Anschlusstreffer, Luigi Lleshaj sorgte schliesslich für den Ausgleich (92.).

Bei Windisch erhielten Rafael Jakob (31.), Sinthuyan Ravindrarajah (44.) und Dario Accardi (65.) eine gelbe Karte. Bei Fislisbach erhielten Dario Profeta (57.) und Simon Strebel (94.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Fislisbach von Rang 7 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Fislisbach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Spreitenbach 1a (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (3. September) (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

In der Tabelle liegt Windisch weiterhin auf Rang 2. Das Team hat zehn Punkte. Windisch hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Windisch daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Leibstadt. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (3. September) (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Windisch 2 2:2 (2:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 8. Oliver Radon 1:0. 19. Noah Stucki 2:0. 71. Fabian Lleshaj 2:1. 92. Luigi Lleshaj 2:2. – Fislisbach: Christian Metral, David Strebel, Antoine Pommerell, Pablo Giannini, Stefan Würsch, Noah Stucki, Lucien Würsch, Benjamin Christen, Mark Landolt, Oliver Radon, Sandro Simmen. – Windisch: Dario Accardi, Armend Ramadani, Benjamin Linder, Sinthuyan Ravindrarajah, Albin Bushi, Rafael Jakob, Mehmet Dogan, Eduard Lleshaj, Rejuan Kunjrini, Anselme Ouattara, Manuel Killer. – Verwarnungen: 31. Rafael Jakob, 44. Sinthuyan Ravindrarajah, 57. Dario Profeta, 65. Dario Accardi, 94. Simon Strebel.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Brugg 2 - FC Klingnau 2 1:1, FC Juventina Wettingen - FC Spreitenbach 1a 0:5, FC Fislisbach 2 - FC Windisch 2 2:2, FC Leibstadt - FC Veltheim AG 1:2, FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Turgi 1a 1:2, FC Schinznach Bad - SC Zurzach 1 1:8

Tabelle: 1. SC Zurzach 1 4 Spiele/12 Punkte (25:3). 2. FC Windisch 2 4/10 (13:8), 3. FC Turgi 1a 3/9 (8:2), 4. FC Spreitenbach 1a 4/9 (17:7), 5. FC Veltheim AG 2/6 (5:2), 6. FC Fislisbach 2 3/4 (6:6), 7. FC Suryoye Wasserschloss 1 4/4 (11:8), 8. FC Brugg 2 4/4 (8:12), 9. FC Mellingen 2b 2/3 (3:8), 10. FC Juventina Wettingen 3/3 (6:10), 11. FC Leibstadt 4/3 (7:12), 12. FC Klingnau 2 4/1 (3:13), 13. FC Schinznach Bad 4/1 (9:19), 14. FC Frick 3 3/0 (2:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.09.2021 01:30 Uhr.