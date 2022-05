4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Ljiljan mit Sieg gegen Menzo Reinach Ljiljan gewinnt am Samstag zuhause gegen Menzo Reinach 3:1. 08.05.2022, 07.44 Uhr

Menzo Reinach ging zunächst in der 15. Minute in Führung, als Albin Berisha zum 1:0 traf. In der 33. Minute gelang Ljiljan jedoch durch Sadin Mujadzic der Ausgleich. Muhamed Fejzic schoss Ljiljan in der 62. Minute zur 2:1-Führung. Mit dem 3:1 für Ljiljan schoss Elvedin Kazaferovic das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Menzo Reinach sah Edon Ramadani (68.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Faton Ramadani (50.) und Meriton Devetaku (90.). Gelbe Karten gab es bei Ljiljan für Nadir Kocic (21.), Elvedin Kazaferovic (40.) und Muris Kocic (50.).

Ljiljan machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 7. Ljiljan hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Ljiljan auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Seon 2. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Nach der Niederlage büsst Menzo Reinach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 10. Menzo Reinach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Menzo Reinach wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das elftplatzierte Team FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Ljiljan - FC Menzo Reinach 2 3:1 (1:1) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 15. Albin Berisha 0:1. 33. Sadin Mujadzic 1:1. 62. Muhamed Fejzic 2:1. 67. Elvedin Kazaferovic 3:1. – Ljiljan: Ajdin Terzic, Nadir Kocic, Muris Kocic, Admir Haskic, Adnan Alic, Edin Uzunovic, Nedzid Mezit, Damir Karahasanovic, Sadin Mujadzic, Elvedin Kazaferovic, Marinko Perunicic. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Jetmir Devetaku, Abdurrahman Bora, Ilir Mulaj, Rexhep Mulaj, Meriton Devetaku, Edon Ramadani, Besart Shala, Ilmir Zeqiri, Albin Berisha, Faton Ramadani. – Verwarnungen: 21. Nadir Kocic, 40. Elvedin Kazaferovic, 50. Muris Kocic, 50. Faton Ramadani, 90. Meriton Devetaku – Ausschluss: 68. Edon Ramadani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

