4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Liria verliert gegen Seriensieger Fislisbach – Siegtreffer durch Noah Stucki Fislisbach reiht Sieg an Sieg: Gegen Liria hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1 01.05.2022, 13.53 Uhr

In der 3. Minute hiess es nach einem Eigentor von Seid Hetemi 1:0 für Fislisbach. Gleichstand stellte Gentiar Aslanaj durch seinen Treffer für Liria in der 41. Minute her. Noah Stucki sorgte in der 47. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Fislisbach. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Fislisbach erhielten Christian Metral (89.) und Marco Mäder (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Liria für Sevdai Morina (60.) und Seid Hetemi (76.).

In der Abwehr gehört Fislisbach zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 1).

Fislisbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 4. Fislisbach hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Fislisbach daheim mit FC Türkiyemspor 1 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (4. Mai) (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Nach der Niederlage büsst Liria zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 7. Liria hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Liria spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Zurzach 1 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (4. Mai) (20.00 Uhr, Barz, Zurzach).

Telegramm: KF Liria - FC Fislisbach 2 1:2 (1:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 3. Eigentor (Seid Hetemi) 0:1.41. Gentiar Aslanaj 1:1. 47. Noah Stucki 1:2. – Liria: Muhamed Kastrati, Enis Gjuraj, Lirian Shala, Seid Hetemi, Anil Halimi, Ervin Ilazaj, Sevdai Morina, Manuell Spaqi, Meriton Orana, Amir Haliti, Gentiar Aslanaj. – Fislisbach: Jonas Manouk, Benjamin Christen, Antoine Pommerell, Thomas Fischli, Stefan Milenkovic, Roger Friedli, Lucien Würsch, Christian Metral, Mark Landolt, Timothy Kiss, Noah Stucki. – Verwarnungen: 60. Sevdai Morina, 76. Seid Hetemi, 89. Christian Metral, 90. Marco Mäder.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

