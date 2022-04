4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Liria und Veltheim spielen unentschieden Im Spiel zwischen Liria und Veltheim hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4. 28.04.2022, 00.18 Uhr

(chm)

Viermal ging Veltheim in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Liria schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 75. Minute.

Nach jedem der vier Führungstore von Veltheim glich Liria direkt wieder aus. Zuletzt ging Veltheim durch Gian Furter in der 73. Minute 4:3 in Führung. Lediglich zwei Minuten nach dem 4:3 traf Sizai Morina in der 75. Minute für Liria zum 4:4-Ausgleich. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

In der 12. Minute hatte Sandro Heimgartner zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand war in der 16. Minute hergestellt: Meriton Orana traf für Liria. Stefan Ott brachte Veltheim 2:1 in Führung (21. Minute). Gleichstand stellte Sizai Morina durch seinen Treffer für Liria in der 67. Minute her. Sandro Heimgartner erzielte in der 69. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Veltheim.

Trotz einer 53 Minuten andauernden Führung, mehr als die Hälfte des Spiels, ging Veltheim lediglich mit einem einzigen Punkt aus der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Liria erhielten Seid Hetemi (41.) und Besar Hetemi (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Veltheim, Melvin Deubelbeiss (75.) kassierte sie.

Liria bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 5. Liria hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Liria wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Fislisbach 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Samstag (30. April) statt (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Das Unentschieden bringt Veltheim in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 2. Veltheim hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Veltheim geht es in einem Heimspiel gegen FC Villmergen 2b (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (30. April) statt (19.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: KF Liria - FC Veltheim AG 4:4 (1:2) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 12. Sandro Heimgartner 0:1. 16. Meriton Orana 1:1. 21. Stefan Ott 1:2. 67. Sizai Morina 2:2. 69. Sandro Heimgartner 2:3. 70. Sevdai Morina 3:3. 73. Gian Furter 3:4. 75. Sizai Morina 4:4. – Liria: Muhamed Kastrati, Edion Cikaqi, Artan Hetemi, Seid Hetemi, Mergim Samadraxha, Lirian Shala, Bleon Murtezi, Gentiar Aslanaj, Besar Hetemi, Meriton Orana, Sizai Morina. – Veltheim: Melvin Deubelbeiss, Tobias Kummer, Nicola Hersche, Nils Freiburghaus, Dario Schmid, Pascal Zulauf, Deyan Vetter, Nicola Marfurt, Sandro Heimgartner, Stefan Ott, Gian Furter. – Verwarnungen: 41. Seid Hetemi, 75. Melvin Deubelbeiss, 92. Besar Hetemi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

