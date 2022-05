4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Liria lässt sich von Buchs kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 7 vs. 14) ist Liria am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Buchs gerecht geworden und hat zuhause 7:2 gewonnen. 15.05.2022, 18.29 Uhr

(chm)

Buchs erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Alessio Lagetto ging das Team in der 32. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Liria traf Sevdai Morina in der 44. Minute.

Danach drehte Liria auf. Das Team schoss ab der 56. Minute noch sechs weitere Tore, während Buchs ein Tor gelang (zum 2:6 (83. Minute)). Der Endstand lautete 7:2.

Die Torschützen für Liria waren: Lirian Shala (2 Treffer), Besar Hetemi (2 Treffer), Sevdai Morina (1 Treffer), Meriton Orana (1 Treffer) und Gentiar Aslanaj (1 Treffer). Die Torschützen für Buchs waren: Sharuyan Loganathan und Alessio Lagetto.

Bei Buchs sah Lazar Vuceljic (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Raul Mazzini (66.) und Yanik Walpoth (73.). Die einzige gelbe Karte bei Liria erhielt: Lirian Shala (30.)

Die Abwehr von Buchs kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.2 (Rang 13).

Liria bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 14 Punkte bedeuten Rang 7. Liria hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Liria auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Turgi 1a. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Buchs verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Buchs war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Buchs spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Villmergen 2b (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: KF Liria - FC Buchs 2 7:2 (1:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 32. Alessio Lagetto 0:1. 44. Sevdai Morina 1:1. 56. Meriton Orana 2:1. 61. Gentiar Aslanaj 3:1. 62. Besar Hetemi 4:1. 67. Lirian Shala (Penalty) 5:1.78. Besar Hetemi 6:1. 83. Sharuyan Loganathan 6:2. 89. Lirian Shala (Penalty) 7:2. – Liria: Jon Koliqi, Muhamed Kastrati, Edion Cikaqi, Enis Gjuraj, Lirian Shala, Mergim Samadraxha, Ervin Ilazaj, Sevdai Morina, Meriton Orana, Amir Haliti, Sizai Morina. – Buchs: Raul Mazzini, Tayyib Köroglu, Astrit Jusufi, Damiano Arturi, Kevin Hunziker, Kevin Lenzin, Nishan Chandrabala, Sharuyan Loganathan, Stefan Jovic, Lazar Vuceljic, Alessio Lagetto. – Verwarnungen: 30. Lirian Shala, 66. Raul Mazzini, 73. Yanik Walpoth – Ausschluss: 87. Lazar Vuceljic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

