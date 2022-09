4. Liga, Gruppe 3 Liria holt gegen Seengen ersten Saisonsieg – Perparim Jakupi als Matchwinner Liria hat am Dienstag auswärts Seengen besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 2:1. 07.09.2022, 02.16 Uhr

Zunächst musste Liria einen Rückstand hinnehmen: In der 27. Minute traf Tim Vögeli für Seengen zum 1:0. Liria drehte aber das Spiel innerhalb von vier Minuten. Aid Murati schoss in der 52. Minute den Ausgleich, in der 56. Minute erzielte Perparim Jakupi den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Seengen sah Simon Kalt (83.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Seengen weitere vier gelbe Karten. Liria kassierte fünf gelbe Karten.

In der Tabelle verbessert sich Liria von Rang 13 auf 10. Das Team hat fünf Punkte. Liria hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Liria geht es daheim gegen FC Sarmenstorf 2b (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Nach der Niederlage büsst Seengen vier Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 13. Seengen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Seengen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Muri 2b (Platz 8). Die Partie findet am Samstag (10. September) statt (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: SC Seengen - KF Liria 1:2 (1:0) - Musterplatz, Seengen – Tore: 27. Tim Vögeli 1:0. 52. Aid Murati (Penalty) 1:1.56. Perparim Jakupi 1:2. – Seengen: Sandro Ott, Simon Kalt, Nino Vögeli, Gian Lindenmann, Cédric Stutz, Demian Steigmeier, Tim Vögeli, Louis Gauchat, Robin Dössegger, Samuel Ammann, Rémi Gauchat. – Liria: Mergim Reka, Enis Gjuraj, Lirian Shala, Edion Cikaqi, Amir Haliti, Meriton Orana, Jon Koliqi, Indrit Rrafshi, Perparim Jakupi, Aid Murati, Shpejtim Jetishi. – Verwarnungen: 29. Simon Kalt, 46. Louis Gauchat, 58. Mergim Samadraxha, 61. Mergim Reka, 68. Samuel Ammann, 79. Lirian Shala, 81. Tim Vögeli, 81. Amir Haliti, 92. Edion Cikaqi – Ausschluss: 83. Simon Kalt.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 01:28 Uhr.

