4. Liga, Gruppe 3 Liria gewinnt klar gegen Mellingen Liria gewinnt am Samstag zuhause gegen Mellingen 4:0. 10.10.2022, 03.08 Uhr

(chm)

In der 8. Minute war es an Herbert Izidoro, Liria 1:0 in Führung zu bringen. Justin Brahimaj erhöhte in der 62. Minute zur 2:0-Führung für Liria. Nur neun Minuten später traf Justin Brahimaj erneut, so dass es in der 71. Minute 3:0 für Liria hiess. Atdhe Hasanramaj schoss das 4:0 (78. Minute) für Liria und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Liria sah Jon Koliqi (52.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jon Koliqi (50.) und Lirian Shala (52.). Bei Mellingen erhielten Dukagjin Ukaj (31.), Anton Pervorfi (52.) und Arlind Berisha (70.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Liria zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 14 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Mellingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4 Tore pro Partie (Rang 14).

Liria machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Für Liria ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Liria geht es daheim gegen FC Merenschwand 1a (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (11. Oktober) statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Mellingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Mellingen hat bisher nur verloren, nämlich zehnmal.

Für Mellingen geht es zuhause gegen FC Falke Lupfig (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (16.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: KF Liria - FC Mellingen 2 4:0 (1:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 8. Herbert Izidoro 1:0. 62. Justin Brahimaj 2:0. 71. Justin Brahimaj 3:0. 78. Atdhe Hasanramaj 4:0. – Liria: André Iten, Markelian Gjomarkaj, Jon Koliqi, Lirian Shala, Edion Cikaqi, Amir Haliti, Meriton Orana, Indrit Rrafshi, Mergim Rashiti, Atdhe Hasanramaj, Herbert Izidoro. – Mellingen: Pascal Duss, Besnik Selmanaj, Roman Seiler, Altian Pnishi, Dukagjin Ukaj, Fabio Theiler, Aleksandar Stojanovski, Besart Ukaj, Eric Troglia, Arlind Berisha, Kastriot Ukaj. – Verwarnungen: 31. Dukagjin Ukaj, 50. Jon Koliqi, 52. Lirian Shala, 52. Anton Pervorfi, 70. Arlind Berisha – Ausschluss: 52. Jon Koliqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

