2. Liga AFV Lenzburg setzt Siegesserie auch gegen Niederwil fort Lenzburg reiht Sieg an Sieg: Gegen Niederwil hat das Team am Samstag bereits den siebten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2 06.06.2022, 15.50 Uhr

Marino Feurer eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Niederwil das 1:0 markierte. Lenzburg glich in der 35. Minute durch Shqiprim Thaqaj aus. Fidan Tafa brachte Lenzburg 2:1 in Führung (58. Minute).

Mit seinem Tor in der 67. Minute brachte Driton Vrella Lenzburg mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Lenzburg erhöhte in der 77. Minute seine Führung durch Fidan Tafa weiter auf 4:1. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Jamie Specker in der 92. Minute für Niederwil auf 2:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Kristian Ndau (41.) und Michel Schär (62.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Niederwil, Nico Gautschi (50.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Lenzburg zu den Besten: Total liess das Team 46 Tore in 29 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Lenzburg: 59 Punkte bedeuten Rang 3. Lenzburg hat bisher 19mal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lenzburg tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (17.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 12. Nach zwei Siegen in Serie verliert Niederwil erstmals wieder.

Für Niederwil geht es zuhause gegen FC Kölliken (Platz 14) weiter. Die Partie findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Niederwil 4:2 (1:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 2. Marino Feurer 0:1. 35. Shqiprim Thaqaj 1:1. 58. Fidan Tafa 2:1. 67. Driton Vrella 3:1. 77. Fidan Tafa 4:1. 92. Jamie Specker 4:2. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Sommer, Fabio Ferrara, Kristian Ndau, Lelo Toni, Nils Suter, Nedim Keranovic, Driton Vrella, Fidan Tafa, Michel Schär, Shqiprim Thaqaj. – Niederwil: Simon Zimmermann, Rafael Schertenleib, Luca Angst, Oliver Allenspach, Casey Specker, Joel Rey, Nico Gautschi, Livio Rey, Valentin Gashi, Damian Wüthrich, Marino Feurer. – Verwarnungen: 41. Kristian Ndau, 50. Nico Gautschi, 62. Michel Schär.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.06.2022 15:47 Uhr.