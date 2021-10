3. Liga, Gruppe 1 Lenzburg mit drei Punkten auswärts gegen Seon – Später Siegtreffer Sieg für Lenzburg: Gegen Seon gewinnt das Team am Freitag auswärts 3:2. 16.10.2021, 15.56 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Lenzburg das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 87. Minute war Faton Abduli.

Raoul Valenti hatte mit dem ersten Tor der Partie (13. Minut.) seon 1:0 in Führung gebracht. Gleichstand stellte Faton Abduli durch seinen Treffer für Lenzburg in der 31. Minute her. Davide Serratore erzielte in der 52. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Seon. Zum Ausgleich für Lenzburg traf Mattia Garofalo in der 68. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Laszlo Stutz (37.) und Philipp Kohler (54.). Gelbe Karten gab es bei Seon für Philipp Wildi (47.) und Shukri Mustafi (92.).

Zahlreiche Gegentore sind für Seon ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 32 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 11).

Lenzburg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 14 Punkte bedeuten Rang 9. Lenzburg hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rohr 1 (Platz 14). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Nach der Niederlage büsst Seon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 10. Seon hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Seon tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Rothrist 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 22. Oktober statt (20.15 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Seon 1 - FC Lenzburg 2 2:3 (1:1) - Zelgli, Seon – Tore: 13. Raoul Valenti 1:0. 31. Faton Abduli 1:1. 52. Davide Serratore 2:1. 68. Mattia Garofalo 2:2. 87. Faton Abduli 2:3. – Seon: David Hofer, Gentian Maksuti, Philipp Wildi, Timo Burkard, Ali Rezai, Matthias Kokontis, Janik Lüscher, Davide Serratore, Manuel Keller, Yves Hablützel, Raoul Valenti. – Lenzburg: Martin Dornbusch, Mattia Garofalo, Alain Iseli, Kevin Kläusli, Laszlo Stutz, David Kutschera, Tobias Steiner, Joao Paulo Dominick De Souza, Philipp Kohler, Diego Alvarez, Faton Abduli. – Verwarnungen: 37. Laszlo Stutz, 47. Philipp Wildi, 54. Philipp Kohler, 92. Shukri Mustafi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Seon 1 - FC Lenzburg 2 2:3, FC Rohr 1 - SC Schöftland 2 1:3

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 11 Spiele/33 Punkte (43:8). 2. FC Entfelden 1 11/30 (40:12), 3. FC Buchs 1 11/24 (22:14), 4. FC Beinwil am See 1 11/20 (21:18), 5. FC Frick 1b 11/18 (23:25), 6. FC Othmarsingen 1 11/18 (31:20), 7. FC Erlinsbach 1 10/15 (17:20), 8. FC Küttigen 2 11/14 (18:21), 9. FC Lenzburg 2 12/14 (23:25), 10. FC Seon 1 12/13 (31:32), 11. FC Rupperswil 1 11/11 (18:20), 12. SC Schöftland 2 12/10 (20:37), 13. HNK Adria Aarau 11/4 (7:39), 14. FC Rohr 1 11/1 (14:37).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 15:53 Uhr.

