2. Liga AFV Lenzburg mit drei Punkten auswärts gegen Brugg Lenzburg behielt im Spiel gegen Brugg am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:3. 07.05.2022, 23.41 Uhr

Brugg erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Fabio Berz ging das Team in der 23. Minute in Führung. Gleichstand stellte Shqiprim Thaqaj durch seinen Treffer für Lenzburg in der 28. Minute her.

Danach drehte Lenzburg auf. Das Team schoss ab der 32. Minute noch vier weitere Tore, während Brugg noch zwei Treffer gelangen (zum 2:2 (36. Minute) und 3:5 (83. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Lenzburg waren: Fidan Tafa (2 Treffer), Shqiprim Thaqaj (1 Treffer) und Driton Vrella (1 Treffer). Ein Tor für Lenzburg war ein Eigentor des Gegners. Die Torschützen für Brugg waren: Malsor Osmani, Fabio Berz und Elias Grillo.

Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Fidan Tafa (10.), Nedim Keranovic (11.) und Samuele Drakopulos (52.). Die einzige gelbe Karte bei Brugg erhielt: Vlerson Veseli (72.)

In der Abwehr gehört Lenzburg zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.6 Tore pro Partie (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Lenzburg um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 41 Punkten auf Rang 5. Lenzburg hat bisher 13mal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Lenzburg daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 16.-platzierte FC Gränichen. Das Spiel findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Mit der Niederlage rückt Brugg in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 46 Punkten neu Platz 3. Brugg hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Brugg spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken (Rang 14). Das Spiel findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Brugg - FC Lenzburg 3:5 (2:2) - Stadion Au, Brugg – Tore: 23. Fabio Berz 1:0. 28. Shqiprim Thaqaj 1:1. 32. Driton Vrella 1:2. 36. Malsor Osmani 2:2. 51. Eigentor (Edison Veseli) 2:3.65. Fidan Tafa 2:4. 73. Fidan Tafa 2:5. 83. Elias Grillo 3:5. – Brugg: Raphael Büttikofer, Pascal Schuler, Edison Veseli, Jonas Schmidt, Stefan Jovanovic, Cédric Zürcher, Fabio Berz, Sven Schönenberger, Mike Hüsler, Malsor Osmani, Vlerson Veseli. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Ferrara, Emanuele Mezzancella, Kristian Ndau, Lelo Toni, Nedim Keranovic, Michel Schär, Nils Suter, Driton Vrella, Shqiprim Thaqaj, Fidan Tafa. – Verwarnungen: 10. Fidan Tafa, 11. Nedim Keranovic, 52. Samuele Drakopulos, 72. Vlerson Veseli.

