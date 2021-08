2. Liga AFV Lenzburg mit Auswärtserfolg bei Menzo Reinach Sieg für Lenzburg: Gegen Menzo Reinach gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:0. 29.08.2021, 18.14 Uhr

Bereits in der 17. Minute traf Kristian Ndau zum 1:0. Per Penalty erhöhte Fidan Tafa in der 90. Minute zum 2:0 für Lenzburg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Altin Gashi von Menzo Reinach erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Lenzburg von Rang 11 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Lenzburg hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Lenzburg daheim mit FC Küttigen (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Dienstag (31. August) statt (20.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Menzo Reinach rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Menzo Reinach hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Menzo Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Kölliken (Platz 16). Das Spiel findet am Dienstag (31. August) statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Lenzburg 0:2 (0:1) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 17. Kristian Ndau 0:1. 90. Fidan Tafa (Penalty) 0:2. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Lars Fankhauser, Florin Hasanaj, Avni Hasanramaj, Dario Bucher, Atdhe Hasanramaj, Katip Jusufi, Fatjan Lokaj, Maycon Gomes Lima, Altin Gashi, Kastriot Hasanramaj. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Sommer, Kristian Ndau, Michel Schär, Fabio Kleiner, Dominik Gisler, Mehmet Chupi, Radovan Radevic, Nedim Keranovic, Ardit Gashi, Fidan Tafa. – Verwarnungen: 80. Altin Gashi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wettingen - FC Kölliken 6:0, FC Niederwil - FC Windisch 1:1, FC Wohlen 2 - FC Oftringen 1:2, FC Küttigen - FC Gränichen 7:1, FC Menzo Reinach - FC Lenzburg 0:2, FC Fislisbach - FC Gontenschwil 1:1, FC Sarmenstorf - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2:1

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 3 Spiele/9 Punkte (13:2). 2. FC Oftringen 3/9 (9:5), 3. FC Fislisbach 3/7 (10:5), 4. FC Brugg 3/7 (6:3), 5. FC Wettingen 3/6 (10:3), 6. FC Lenzburg 3/6 (6:5), 7. FC Windisch 3/5 (5:3), 8. FC Gontenschwil 3/4 (4:6), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 3/4 (5:3), 10. FC Suhr 3/4 (10:5), 11. FC Menzo Reinach 3/3 (4:7), 12. FC Küttigen 3/3 (8:5), 13. FC Niederwil 3/1 (1:7), 14. FC Gränichen 3/0 (2:12), 15. FC Wohlen 2 3/0 (2:11), 16. FC Kölliken 3/0 (4:17).

