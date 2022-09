4. Liga, Gruppe 3 Lenzburg entscheidet Spitzenspiel gegen Villmergen für sich – Aycan Osma als Matchwinner Lenzburg setzt seine Siegesserie auch gegen Villmergen fort. Das 2:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 24.09.2022, 11.03 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Lenzburg gelang Aycan Osma in der 80. Minute. In der 23. Minute hatte Rrahman Bajrushaj Lenzburg in Führung gebracht. Der Ausgleich für Villmergen fiel in der 56. Minute durch Pascal Sidler.

Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Sandar Schweikert (33.), Andrija Kurtovic (68.) und Laszlo Stutz (82.). Eine Verwarnung gab es für Villmergen, nämlich für Christopher Prischl (63.).

Die Offensive von Lenzburg ist die beste der Gruppe. Total schoss das Team 30 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Lenzburg seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 18 Punkten. Für Lenzburg ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Lenzburg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Merenschwand 1a (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 2. Villmergen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Villmergen geht es daheim gegen FC Juventina Wettingen 1b (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 30. September statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Villmergen 2 2:1 (1:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 23. Rrahman Bajrushaj 1:0. 56. Pascal Sidler 1:1. 80. Aycan Osma 2:1. – Lenzburg: Shane Clerici, Haris Medanovic, Andrija Kurtovic, Sandar Schweikert, Laszlo Stutz, David Kutschera, Tim Schmid, Philipp Kohler, Kevin Kläusli, Rrahman Bajrushaj, Aycan Osma. – Villmergen: Raffael Wälti, Morris Meyer, Cyril Dubler, Matteo Thaler, Christopher Prischl, Manuel Weber, Dario Innella, Mergim Gara, Cyril Schatzmann, Pascal Sidler, Marco Sidler. – Verwarnungen: 33. Sandar Schweikert, 63. Christopher Prischl, 68. Andrija Kurtovic, 82. Laszlo Stutz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 11:00 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.