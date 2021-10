2. Liga AFV Lenzburg bezwingt Schönenwerd-Niedergösgen Lenzburg gewinnt am Samstag zuhause gegen Schönenwerd-Niedergösgen 3:1. 24.10.2021, 03.23 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Shqiprim Thaqaj in der 11. Minute. Er traf für Lenzburg zum 1:0. In der 34. Minute baute der gleiche Shqiprim Thaqaj die Führung für Lenzburg weiter aus. In der 54. Minute gelang Schönenwerd-Niedergösgen (Alessandro Grimaldi) der Anschlusstreffer (1:2). In der 76. Minute schoss Nedim Keranovic Lenzburg mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Lenzburg erhielten Fabio Sommer (60.) und Kristian Ndau (69.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen, Elia Scheidegger (60.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Lenzburg zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Lenzburg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 8. Lenzburg hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Niederwil (Rang 14). Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (17.30 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Für Schönenwerd-Niedergösgen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 7. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Schönenwerd-Niedergösgen verlor zudem erstmals zuhause.

Schönenwerd-Niedergösgen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Kölliken (Platz 12). Das Spiel findet am 30. Oktober statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Schönenwerd-Niedergösgen 3:1 (2:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 11. Shqiprim Thaqaj 1:0. 34. Shqiprim Thaqaj 2:0. 54. Alessandro Grimaldi 2:1. 76. Nedim Keranovic (Penalty) 3:1. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Sommer, Kristian Ndau, Fabio Kleiner, Dominik Gisler, Radovan Radevic, Nils Suter, Nedim Keranovic, Mehmet Chupi, Jan Solak, Shqiprim Thaqaj. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Raphael Malundama, Luca Liloia, Michael Ludäscher, Simon Bürge, Jonas Hunkeler, Stephane Malundama, Fabio Lo Priore, Sascha Studer, Alessandro Grimaldi, Angelo Petralito. – Verwarnungen: 60. Fabio Sommer, 60. Elia Scheidegger, 69. Kristian Ndau.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Schönenwerd-Niedergösgen 3:1, FC Kölliken - FC Gontenschwil 4:0, FC Oftringen - FC Fislisbach 2:3, FC Brugg - FC Sarmenstorf 2:1, FC Gränichen - FC Niederwil 1:1, FC Küttigen - FC Windisch 1:2, FC Wohlen 2 - FC Wettingen 2:1

Tabelle: 1. FC Windisch 13 Spiele/28 Punkte (37:19). 2. FC Sarmenstorf 12/27 (35:13), 3. FC Wohlen 2 13/26 (27:19), 4. FC Brugg 13/26 (25:20), 5. FC Suhr 12/22 (28:20), 6. FC Menzo Reinach 13/22 (25:25), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 13/21 (27:25), 8. FC Lenzburg 13/20 (23:19), 9. FC Oftringen 13/18 (41:32), 10. FC Fislisbach 13/17 (26:26), 11. FC Wettingen 13/16 (33:27), 12. FC Kölliken 13/13 (27:42), 13. FC Gontenschwil 13/11 (20:34), 14. FC Niederwil 13/9 (18:40), 15. FC Küttigen 13/8 (23:34), 16. FC Gränichen 13/7 (12:32).

