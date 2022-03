4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Leibstadt siegt gegen Niederwil dank Matchwinner Edison Mulolli Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 11) ist Leibstadt am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Niederwil gerecht geworden und hat auswärts 3:0 gewonnen. 26.03.2022, 00.57 Uhr

Das Tor von Edison Mulolli in der 37. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Leibstadt. Mit einem weiteren Tor sorgte Edison Mulolli in der 47. Minute für das 2:0 für Leibstadt. Edison Mulolli war es auch, der in der 68. Minute Leibstadt weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Leibstadt spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.3 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 7 erzielten Toren Rang 3.

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 13).

In der Tabelle liegt Leibstadt weiterhin auf Rang 1. Das Team hat sechs Punkte. Leibstadt hat bisher immer gewonnen, nämlich zweimal.

Leibstadt bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Bremgarten 2. Diese Begegnung findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Niederwil rutscht in der Tabelle von Rang 11 auf 13. Das Team hat null Punkte. Für Niederwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Sarmenstorf 2b kriegt es Niederwil als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Leibstadt 0:3 (0:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 37. Edison Mulolli 0:1. 47. Edison Mulolli 0:2. 68. Edison Mulolli 0:3. – Niederwil: Pascal Günter, Abeenan Pushparajah, Robin Gisler, Tugrul Göktas, Marc Wenger, Nico Wyrsch, Alessio Saporito, Raul Tarrio Abreu, Oliver Raimann, Sven Feldmann, Manuel Lukaj. – Leibstadt: Marc Hirschi, Argjent Berisha, Drazen Juric, Shqipdon Ramadani, Arjan Golaj, Blendi Ramadani, Dave Toriser, Altin Musliu, Altin Bytyqi, Egzon Morina, Edison Mulolli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

