3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Sven Humbel bringt Tägerig Unentschieden gegen Würenlos Im Spiel zwischen Tägerig und Würenlos hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 26.03.2022, 21.04 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Tägerig in der 93. Minute.

Würenlos war zwischenzeitlich mit 3:1 (88. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 66. Minute erzielte Eronit Haliti für Würenlos die 2:1-Führung. Würenlos baute die Führung in der 88. Minute (Elias Alhassan) weiter aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Tägerig zum 2:3 kam in der 92. Minute. Verantwortlich dafür war Nicola Brunner. Der Ausgleich für Tägerig zum 3:3 fiel in der 93. Minute - nur ein Minuten nach dem 2:3.

Auch Tägerig war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (29. Minute).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Würenlos für Reto Schlatter (50.) und Kastriot Haliti (55.). Eine Verwarnung gab es für Tägerig, nämlich für Daniel Peterhans (37.).

Die Tabellensituation bleibt für Tägerig unverändert. 20 Punkte bedeuten Rang 8. Tägerig hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Tägerig geht es auswärts gegen FC Bremgarten 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (14.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Würenlos hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 13. Würenlos hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Kappelerhof kriegt es Würenlos als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 3. April statt (11.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Telegramm: FC Tägerig 1 - SV Würenlos 1 3:3 (1:1) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – Tore: 29. Severin Egli 1:0. 38. Irfan Tastemel (Penalty) 1:1.66. Eronit Haliti 1:2. 88. Elias Alhassan 1:3. 92. Nicola Brunner 2:3. 93. Sven Humbel 3:3. – Tägerig: Sven Aegerter, Daniel Peterhans, Michael Truniger, Rafael Annen, Sven Humbel, Pedro Loureiro Da Costa, Robin Kohler, Emra Nuhiji, Arber Veliu, Yunus Hamurtekin, Severin Egli. – Würenlos: Simone Colacino, Dominik Kieser, Reto Schlatter, Mefail Emini, Mario Mazzonna, Kastriot Haliti, Alban Hotnjani, Nelson Vaz Da Costa, Niels Vögeli, Irfan Tastemel, Eronit Haliti. – Verwarnungen: 37. Daniel Peterhans, 50. Reto Schlatter, 55. Kastriot Haliti.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2022 22:01 Uhr.