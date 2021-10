4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Robert Baydar bringt Suryoye Wasserschloss Unentschieden gegen Leibstadt Sechs Tore sind zwischen Suryoye Wasserschloss und Leibstadt gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 17.10.2021, 17.53 Uhr

(chm)

Dreimal ging Leibstadt in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Suryoye Wasserschloss schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 93. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Leibstadt glich Suryoye Wasserschloss direkt wieder aus. Zuletzt ging Leibstadt durch Arjan Golaj in der 79. Minute 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 93. Minute, traf Robert Baydar für Suryoye Wasserschloss zum 3:3-Ausgleich. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Die Torschützen für Suryoye Wasserschloss waren: Robert Baydar (2 Treffer) und Matios Bahnan (1 Treffer). Die Torschützen für Leibstadt waren: Egzon Morina, Edison Mulolli und Arjan Golaj.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Leibstadt erhielten Remo Di Marco (44.), Arlind Shala (80.) und Shqipdon Ramadani (92.) eine gelbe Karte. Suryoye Wasserschloss blieb ohne Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Suryoye Wasserschloss nicht verändert. Elf Punkte bedeuten Rang 10. Suryoye Wasserschloss hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Suryoye Wasserschloss spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Mellingen 2b (Platz 13). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (19.30 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Für Leibstadt hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Leibstadt hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Leibstadt geht es zuhause gegen FC Schinznach Bad (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Leibstadt 3:3 (1:2) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 32. Egzon Morina 0:1. 34. Robert Baydar 1:1. 40. Edison Mulolli 1:2. 58. Matios Bahnan 2:2. 79. Arjan Golaj 2:3. 93. Robert Baydar 3:3. – Suryoye Wasserschlos: Tobias Neumann, Antonio Kass Abdulahad, Georges Bahnan, Nordin Kaddoro, Eufrat Özmen, Matios Bahnan, Sleman Josef, Giorgio Bahnan, Murat Aslandogmus, Tobias Schneider, Robert Baydar. – Leibstadt: Marc Hirschi, Argjent Berisha, Albin Kokollari, Shqipdon Ramadani, Blerim Binakaj, Blendi Ramadani, Remo Di Marco, Altin Musliu, Altin Bytyqi, Edison Mulolli, Egzon Morina. – Verwarnungen: 44. Remo Di Marco, 80. Arlind Shala, 92. Shqipdon Ramadani.

Tabelle: 1. FC Spreitenbach 1a 12 Spiele/33 Punkte (73:14). 2. FC Turgi 1a 12/30 (31:18), 3. FC Windisch 2 12/29 (41:23), 4. SC Zurzach 1 12/26 (51:15), 5. FC Veltheim AG 11/24 (29:12), 6. FC Fislisbach 2 12/24 (35:22), 7. FC Klingnau 2 12/14 (20:28), 8. FC Brugg 2 12/14 (30:34), 9. FC Leibstadt 12/11 (27:30), 10. FC Suryoye Wasserschloss 1 12/11 (25:40), 11. FC Juventina Wettingen 11/6 (15:44), 12. FC Schinznach Bad 12/5 (23:50), 13. FC Mellingen 2b 12/5 (18:52), 14. FC Frick 3 12/4 (16:52).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 17:50 Uhr.

