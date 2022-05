3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Patrik Dibrani bringt Rothrist Unentschieden gegen Entfelden Rothrist und Entfelden spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 08.05.2022, 07.32 Uhr

Rothrist geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 91. Minute doch noch einen Punkt.

Fisnik Nuhi eröffnete in der 23. Minute das Skore, als er für Entfelden das 1:0 markierte. In der 42. Minute traf Michele Scioscia für Rothrist zum 1:1-Ausgleich. Pajtim Murseli schoss Entfelden in der 81. Minute zur 2:1-Führung. Der Ausgleich für Rothrist zum 2:2 fiel spät durch Patrik Dibrani. Er war in der 91. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Rothrist sah Samuel Fernandes Da Silva (80.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Rothrist weitere sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Entfelden für Alessandro Busto (26.), Suajb Seljmani (67.) und Michael Wälty (86.).

Die Offensive von Rothrist ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 4.8 Mal pro Partie.

Die Tabellenführung bleibt trotz dem Unentschieden bei Rothrist Das Team hat nach 21 Spielen 61 Punkte auf dem Konto. Rothrist hat bisher 19mal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Rothrist in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Buchs 1 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 56 Punkten auf Rang 2. Entfelden hat bisher 18mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Entfelden zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte HNK Adria Aarau. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Rothrist 1 - FC Entfelden 1 2:2 (1:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 23. Fisnik Nuhi 0:1. 42. Michele Scioscia 1:1. 81. Pajtim Murseli 1:2. 91. Patrik Dibrani 2:2. – Rothrist: Alessandro Vodola, Marco Carubia, Blerim Bekteshi, Flakron Ajdari, Samuel Fernandes Da Silva, Rexhep Thaqi, Semir Dzombic, Patrik Dibrani, Michele Scioscia, Avni Halimi, Bastian Schneeberger. – Entfelden: Roger Küng, Juan Carlos Brugger, Leutrim Agushi, Atdhe Kadrijaj, Michael Wälty, Edin Herdic, Alessandro Busto, Suajb Seljmani, Pajtim Murseli, Fisnik Nuhi, Tiziano Battaglini. – Verwarnungen: 26. Samuel Fernandes Da Silva, 26. Alessandro Busto, 44. Rexhep Thaqi, 67. Suajb Seljmani, 71. Semir Dzombic, 86. Michael Wälty, 88. Flakron Ajdari, 89. Marco Carubia, 90. Michele Scioscia – Ausschluss: 80. Samuel Fernandes Da Silva.

