4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Oscar Natale bringt Aarburg Unentschieden gegen Entfelden Im Spiel zwischen Aarburg und Entfelden gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 08.09.2022, 00.07 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Entfelden: Pablo Kubat brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Noah Ragusa erhöhte in der 51. Minute zur 2:0-Führung für Entfelden. Ein Doppelschlag brachte Aarburg doch noch einen Punkt: Zunächst war Ajman Sabanov in der 84. Minute erfolgreich, dann traf Oscar Natale sieben Minuten später zum 2:2.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Aarburg erhielten Semih Akcaoglu (54.), Abdo Danho (68.) und Dario Anicic (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Entfelden für Gianluca Moro (63.), Daniele Leggieri (85.) und Noah Ragusa (88.).

Das Unentschieden bedeutet für Aarburg einen Sprung in der Tabelle.

Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 11.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Aarburg hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Aarburg geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Muhen (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Entfelden rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat sieben Punkte. Entfelden hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Entfelden spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken 2a (Rang 12). Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (19.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Aarburg - FC Entfelden 2 2:2 (0:1) - Längacker, Aarburg – Tore: 6. Pablo Kubat 0:1. 51. Noah Ragusa 0:2. 84. Ajman Sabanov (Penalty) 1:2.91. Oscar Natale 2:2. – Aarburg: Simon Nützi, Pajazit Mustafa, Steven Yonas, Kushtrim Hasani, Firat Benli, Atakan Baysal, Abdo Danho, Semih Akcaoglu, Ajman Sabanov, Oscar Natale, Zsolt Benke. – Entfelden: Remo Kugler, Pascal Stierli, Roman Hägi, Hamza Osmanovic, Mathis Pichler, Adriano Vacca, Adriano Carlucci, Dario Schaller, Pablo Kubat, Noah Ragusa, Ali Badnievic. – Verwarnungen: 54. Semih Akcaoglu, 63. Gianluca Moro, 68. Abdo Danho, 85. Daniele Leggieri, 88. Noah Ragusa, 90. Dario Anicic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 08.09.2022 00:04 Uhr.

