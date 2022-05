4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Last-Minute-Goal von Orhan Hadzic bringt Gontenschwil Unentschieden gegen Frick Im Spiel zwischen Gontenschwil und Frick hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4. 18.05.2022, 20.16 Uhr

(chm)

Frick war zweimal in Führung. Gontenschwil lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Gontenschwil in der 81. Minute.

Gontenschwil war zwar zeitweise mit 3:1 (35. Minute) in Führung, doch Frick holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Gontenschwil zum 4:4 fiel in der 81. Minute - nur zwei Minuten nach dem 4:3. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Die Torschützen für Gontenschwil waren: Orhan Hadzic (2 Treffer) und Arian Dzemaili (2 Treffer). Bei Frick schoss Nicola Senn gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Frick waren: Sergio Cantoni (1 Treffer) und David Treier (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Von Gunten von Gontenschwil erhielt in der 94. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Gontenschwil ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 5. Gontenschwil hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gontenschwil in einem Auswärtsspiel mit FC Kölliken 2a (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 2. Juni statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Für Frick hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 2. Frick hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Frick spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Suhr 2 (Rang 10). Diese Begegnung findet am Samstag (21. Mai) statt (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Frick 3 4:4 (3:3) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 5. David Treier 0:1. 28. Orhan Hadzic 1:1. 34. Arian Dzemaili 2:1. 35. Arian Dzemaili 3:1. 38. Nicola Senn 3:2. 46. Nicola Senn 3:3. 79. Sergio Cantoni 3:4. 81. Orhan Hadzic 4:4. – Gontenschwil: Lino Häfliger, Flavio Gautschi, Dario Di Donato, Kevin Perreten, Aleksandar Zarkovic, Michael Von Gunten, Vincenzo Catalano, Mirco Fulciniti, Gabriel Josipovic, Arian Dzemaili, Orhan Hadzic. – Frick: Luc Burger, Sandro Schmid, David Schmid, Ilir Elezaj, Elias Cantoni, Maurice Kägi, Siro Schmidli, Sven Weber, Nicola Senn, David Schraner, David Treier. – Verwarnungen: 94. Michael Von Gunten.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.05.2022 20:13 Uhr.