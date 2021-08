3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Mirza Hodzic bringt Seon Unentschieden gegen Beinwil am See Im Spiel zwischen Seon und Beinwil am See hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 28.08.2021, 14.39 Uhr

(chm)

Dreimal ging Beinwil am See in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Seon schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 82. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Beinwil am See glich Seon direkt wieder aus. Zuletzt ging Beinwil am See durch Bruno Merz in der 78. Minute 3:2 in Führung. Nur gerade vier Minuten nach dem 3:2 (78. Miunte) traf Mirza Hodzic für Seon in der 82. Minute zum 3:3-Ausgleich. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Die Torschützen für Seon waren: Mirza Hodzic (2 Treffer) und Manuel Keller (1 Treffer). Die Torschützen für Beinwil am See waren: Bruno Merz, Brendon Samadraxha und Alain Baumann.

Bei Beinwil am See erhielten Matteo Pitzalis (23.), Omer Jasari (81.) und Gabriel Jukic (86.) eine gelbe Karte. Bei Seon erhielten Shukri Mustafi (16.) und Remo Sager (61.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Seon von Rang 12 auf 11. Das Team hat einen Punkt. Seon hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Seon geht es auf fremdem Terrain gegen FC Othmarsingen 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (31. August) statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Unverändert liegt Beinwil am See auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Beinwil am See hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Beinwil am See spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rohr 1 (Platz 14). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (31. August) (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Seon 1 - FC Beinwil am See 1 3:3 (0:1) - Zelgli, Seon – Tore: 26. Alain Baumann 0:1. 50. Manuel Keller 1:1. 58. Brendon Samadraxha 1:2. 67. Mirza Hodzic 2:2. 78. Bruno Merz 2:3. 82. Mirza Hodzic 3:3. – Seon: David Hofer, Gentian Maksuti, Branko Batinic, Philipp Wildi, Fabian Zeig, Davide Serratore, Remo Sager, Mirza Hodzic, Manuel Keller, Shukri Mustafi, Roger Suter. – Beinwil am See: Steven Schmid, Dario Holliger, Fabian Merz, Stefan Puselja, Elias Blättler, Ardian Zukaj, Tim Fessler, Matteo Pitzalis, Bruno Merz, Omer Jasari, Alain Baumann. – Verwarnungen: 16. Shukri Mustafi, 23. Matteo Pitzalis, 61. Remo Sager, 81. Omer Jasari, 86. Gabriel Jukic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Seon 1 - FC Beinwil am See 1 3:3, FC Rohr 1 - FC Frick 1b 1:2

Tabelle: 1. FC Frick 1b 3 Spiele/9 Punkte (9:5). 2. FC Entfelden 1 2/6 (10:0), 3. FC Rothrist 1 2/6 (11:1), 4. FC Buchs 1 2/6 (5:2), 5. FC Küttigen 2 2/6 (4:2), 6. FC Lenzburg 2 2/3 (6:3), 7. FC Othmarsingen 1 2/3 (5:4), 8. FC Erlinsbach 1 2/3 (1:7), 9. SC Schöftland 2 2/3 (5:5), 10. FC Beinwil am See 1 3/1 (4:9), 11. FC Seon 1 3/1 (7:10), 12. HNK Adria Aarau 2/0 (1:14), 13. FC Rupperswil 1 2/0 (3:5), 14. FC Rohr 1 3/0 (2:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 14:36 Uhr.