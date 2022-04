4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Last-Minute-Goal von Marc Berli bringt Merenschwand Unentschieden gegen Mellingen Im Spiel zwischen Mellingen und Merenschwand gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.Merenschwand spielt schon zum dritte Mal in drei Spielen unentschieden. 11.04.2022, 06.05 Uhr

(chm)

Mellingen verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 94. Minute einen Treffer von Marc Berli zuliess. Dieser rettete damit Merenschwand einen Punkt. Den ersten Treffer der Partie hatte Darko Jankovic in der 24. Minute für Merenschwand geschossen. Per Elfmeter glich Michael Müller das Spiel in der 45. Minute für Mellingen wieder aus. Kastriot Ukaj erzielte in der 68. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Mellingen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Mellingen für Aleksandar Vasiljevic (36.), Granit Arifi (39.) und Kastriot Ukaj (92.). Bei Merenschwand erhielten Mathias Furrer (45.), Giuseppe Bretti (74.) und Jan Heggli (87.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Mellingen von Rang 5 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Mellingen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Mellingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schinznach Bad (Platz 6). Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

In der Tabelle verbessert sich Merenschwand von Rang 11 auf 10. Das Team hat zwei Punkte. Merenschwand hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar zweimal.

Merenschwand spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederwil 2 (Platz 13). Das Spiel findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Mellingen 2a - FC Merenschwand 1 2:2 (1:1) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 24. Darko Jankovic 0:1. 45. Michael Müller (Penalty) 1:1.68. Kastriot Ukaj 2:1. 94. Marc Berli 2:2. – Mellingen: Alis Durmisi, Besnik Selmanaj, Aleksandar Vasiljevic, Altian Pnishi, Dukagjin Ukaj, Shkemb Demiri, Aleksandar Stojanovski, Besart Ukaj, Michael Müller, Granit Arifi, Eric Troglia. – Merenschwand: Luca Lienhard, Sandro Scherer, Damian Biderbost, Mathias Furrer, Jeremias Bächler, Damian Stöckli, Luca Nietlispach, Fabio Käppeli, Giuseppe Bretti, Jann Stutz, Darko Jankovic. – Verwarnungen: 36. Aleksandar Vasiljevic, 39. Granit Arifi, 45. Mathias Furrer, 74. Giuseppe Bretti, 87. Jan Heggli, 92. Kastriot Ukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

