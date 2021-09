4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Lukas Keisker bringt Muhen Unentschieden gegen Entfelden Entfelden und Muhen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 03.09.2021, 13.15 Uhr

(chm)

Kenan Salesevic traf in der 26. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Lukas Keisker traf in der 87. Minute für Entfelden zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Entfelden für Davide Procopio (73.) und Gianluca Moro (87.). Muhen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Tabelle verbessert sich Entfelden von Rang 11 auf 10. Das Team hat vier Punkte. Entfelden hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Entfelden spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Oftringen 2 (Platz 6). Die Partie findet am Montag (6. September) statt (20.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Unverändert liegt Muhen auf Rang 3. Das Team hat sieben Punkte. Muhen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Muhen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gränichen 2. Diese Begegnung findet am Samstag (4. September) statt (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Muhen 1 1:1 (1:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 26. Kenan Salesevic 1:0. 87. Lukas Keisker 1:1. – Entfelden: Remo Kugler, Gianluca Sorrentino, Gabriel Castro Vieira, Hamza Osmanovic, Domenico Sorrentino, Amar Kospo, Noah Ragusa, Dario Schaller, Hamurabi Be Kascho, Agone Beqiri, Gianluca Moro. – Muhen: Simon Peter, Nick Ledergerber, Bryan Schoder, Marco Lüscher, Robin Reding, Nils Amrein, Nicola Brivio, Matteo Conti, Luca Conti, Nico Keisker, Chiel Stecher. – Verwarnungen: 73. Davide Procopio, 87. Gianluca Moro.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Aarburg 1 - FC Rothrist 2 3:3, FC Kölliken 2a - SC Zofingen 2 1:3, SC Schöftland 3 - FC Suhr 2 5:2, FC Ljiljan - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2:4, FC Gränichen 2 - FC Masis Aarau 4:0, FC Entfelden 2 - FC Muhen 1 1:1

Tabelle: 1. FC Gränichen 2 4 Spiele/10 Punkte (12:2). 2. SC Zofingen 2 4/9 (14:4), 3. FC Muhen 1 4/7 (10:8), 4. FC Aarburg 1 4/7 (10:8), 5. FC Rothrist 2 4/7 (22:10), 6. FC Oftringen 2 3/6 (8:7), 7. FC Suhr 2 4/6 (9:12), 8. SC Schöftland 3 4/6 (12:8), 9. FC Masis Aarau 4/6 (7:8), 10. FC Entfelden 2 4/4 (4:6), 11. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 4/4 (9:9), 12. FC Kölliken 2a 3/3 (7:12), 13. FC Aarau 2/0 (1:6), 14. FC Ljiljan 4/0 (4:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2021 13:13 Uhr.