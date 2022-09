4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Kavilash Arultharan bringt Bremgarten Unentschieden gegen Falke Lupfig Acht Tore sind zwischen Falke Lupfig und Bremgarten gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht. 04.09.2022, 04.34 Uhr

Viermal ging Falke Lupfig in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Bremgarten schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 85. Minute.

Nach jedem der vier Führungstore von Falke Lupfig glich Bremgarten direkt wieder aus. Zuletzt ging Falke Lupfig durch Emran Ajrovski in der 65. Minute 4:3 in Führung. Es handelte sich um einen Penalty. Der Ausgleich für Bremgarten zum 4:4 fiel spät durch Kavilash Arultharan. Er war in der 85. Minute erfolgreich. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Zum Auftakt der Partie hatte Emran Ajrovski sein Team in der 12. Minute in Führung geschossen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 18. Minute, als Sven Trottmann für Bremgarten traf. Lorik Xhemali traf in der 23. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Falke Lupfig. Durch Penalty kam es in der 26. Minute zum Ausgleich für Bremgarten. Kavilash Arultharan verwandelte erfolgreich. In der 30. Minute gelang Emran Ajrovski der Führungstreffer zum 3:2 für Falke Lupfig.

Trotz einer 52 Minuten andauernden Führung, mehr als die Hälfte des Spiels, ging Falke Lupfig lediglich mit einem einzigen Punkt aus der Partie.

Bei Falke Lupfig erhielten Betim Bekteshi (78.), Enea Dhimertika (80.) und Naim Adili (83.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Bremgarten, nämlich für Markus Brunner (90.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Falke Lupfig: Durchschnittlich trifft die Offensive 4 Mal pro Partie.

Unverändert liegt Falke Lupfig auf Rang 3. Das Team hat acht Punkte. Falke Lupfig hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Falke Lupfig spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rupperswil 2 (Rang 10). Diese Begegnung findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Bremgarten liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat acht Punkte. Bremgarten hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Lenzburg 2 (Platz 5). Die Partie findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Telegramm: FC Falke Lupfig - FC Bremgarten 2 4:4 (3:2) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 12. Emran Ajrovski 1:0. 18. Sven Trottmann 1:1. 23. Lorik Xhemali 2:1. 26. Kavilash Arultharan (Penalty) 2:2.30. Emran Ajrovski 3:2. 53. Kevin Kägi 3:3. 65. Emran Ajrovski (Penalty) 4:3.85. Kavilash Arultharan 4:4. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Petrit Ismaili, Arber Shala, Avni Daku, Naim Adili, Enea Dhimertika, Hazir Rrafshi, Genti Vllahiu, Arianit Bytyqi, Emran Ajrovski, Lorik Xhemali. – Bremgarten: Joël Grieder, Andrea Rüppel, Markus Brunner, Kajenthan Selvarasah, Hugo Miguel Da Fonseca Tavares, Fitim Gutaj, Kavilash Arultharan, Sven Trottmann, Kevin Kägi, Ivan Bogdanovic, Chris Rosenberg. – Verwarnungen: 78. Betim Bekteshi, 80. Enea Dhimertika, 83. Naim Adili, 90. Markus Brunner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

