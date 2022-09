Frauen 3. Liga Last-Minute-Goal von Julia Schneider bringt Brugg Unentschieden gegen Niederlenz Je ein Punkt für Niederlenz und Brugg: Die Teams trennen sich 2:2 24.09.2022, 08.07 Uhr

Zweimal ging Niederlenz in Führung. Doch Brugg schaffte jeweils den Ausgleich.

Lara Süess eröffnete in der 32. Minute das Skore, als sie für Niederlenz das 1:0 markierte. Der Treffer fiel mittels Penalty. In der 49. Minute traf Rachael Marie Colldeweih für Brugg zum 1:1-Ausgleich. Barbara Henzi brachte Niederlenz 2:1 in Führung (71. Minute). Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, traf Julia Schneider für Brugg zum 2:2-Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Gruppe ist Niederlenz in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 24 Tore erzielte.

Weiterhin liegt Niederlenz an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 16 Punkte. Niederlenz hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Niederlenz in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Erlinsbach 2. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 2. Brugg hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Brugg bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FFC Zofingen. Diese Begegnung findet am 29. September statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Niederlenz - FC Brugg 2:2 (1:0) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 32. Lara Süess (Penalty) 1:0.49. Rachael Marie Colldeweih 1:1. 71. Barbara Henzi 2:1. 90. Julia Schneider 2:2. – Niederlenz: Michèle Estermann, Lara Tresch, Aline Thut, Sarah Zürcher, Lara Süess, Melisa San, Barbara Henzi, Carmen Tovagliaro, Secil Aladag, Laura Randjelovic, Lorena Imperia. – Brugg: Samira Wicker, Shana Caroti, Andrea Schmocker, Enya Müller, Julia Schneider, Chatun Bahnan, Nadja Lüssi, Mirjam Frey, Cécile Füglistaler, Jasmin Fernandez, Corinne Stäuble. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

